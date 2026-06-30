Tradición en el norte argentino: el emblemático pueblo donde se teje el poncho más famoso de la región

Su cercanía con otros puntos turísticos como Cachi, Molinos y la Laguna de Brealito permite incorporarlo fácilmente a un recorrido más amplio por los Valles Calchaquíes.

Dónde queda Seclantás

Seclantás se encuentra en el departamento Molinos, al oeste de la provincia de Salta, en pleno corazón de los Valles Calchaquíes.

Está ubicado a unos 180 kilómetros de la ciudad de Salta y a pocos kilómetros de localidades muy visitadas como Cachi y Molinos, lo que lo convierte en una excelente alternativa para quienes desean descubrir destinos menos masivos del norte argentino.

Cómo llegar a Seclantás

Desde la ciudad de Salta se debe tomar la Ruta Nacional 68 hasta El Carril y luego continuar por la Ruta Nacional 33 atravesando la Cuesta del Obispo hasta llegar a Cachi. Desde allí, el recorrido continúa por la Ruta Nacional 40 y posteriormente por la Ruta Provincial 55, que conduce directamente a Seclantás.

El trayecto atraviesa algunos de los paisajes más característicos del noroeste argentino, con montañas, quebradas y extensos valles que convierten el viaje en parte de la experiencia turística.

Quienes llegan desde Buenos Aires pueden volar hasta la capital salteña y completar el resto del recorrido por carretera, disfrutando de uno de los circuitos escénicos más reconocidos de la provincia.