Tradición en el norte argentino: el emblemático pueblo donde se teje el poncho más famoso de la región
Se trata de un pequeño pueblo salteño reconocido por conservar el antiguo arte del telar y por ser considerado la cuna del poncho salteño.
En los Valles Calchaquíes existe un destino donde las tradiciones continúan formando parte de la vida cotidiana. Rodeado de montañas, calles tranquilas y construcciones de adobe, este rincón de Salta ofrece una experiencia diferente, donde el turismo se combina con la historia, la cultura y el trabajo artesanal que se transmite de generación en generación.
Qué se puede hacer en Seclantás
El principal atractivo de la localidad es el Camino de los Artesanos, un recorrido sobre la Ruta Provincial 55 donde numerosas familias abren las puertas de sus talleres para mostrar cómo elaboran los tradicionales ponchos y tejidos utilizando telares criollos.
Durante la visita es posible conocer las técnicas ancestrales empleadas por los artesanos, observar el proceso de tejido y adquirir piezas confeccionadas completamente a mano, muchas de ellas consideradas verdaderas obras de arte textil.
Además del circuito artesanal, quienes recorren Seclantás pueden caminar por su casco histórico, caracterizado por sus calles adoquinadas, casas de adobe con galerías y una plaza principal que conserva el encanto típico de los pueblos vallistos.
La localidad también forma parte del programa Lugares Mágicos de Salta, una iniciativa que busca preservar y promover destinos con un importante valor cultural, histórico y paisajístico.
Su cercanía con otros puntos turísticos como Cachi, Molinos y la Laguna de Brealito permite incorporarlo fácilmente a un recorrido más amplio por los Valles Calchaquíes.
Dónde queda Seclantás
Seclantás se encuentra en el departamento Molinos, al oeste de la provincia de Salta, en pleno corazón de los Valles Calchaquíes.
Está ubicado a unos 180 kilómetros de la ciudad de Salta y a pocos kilómetros de localidades muy visitadas como Cachi y Molinos, lo que lo convierte en una excelente alternativa para quienes desean descubrir destinos menos masivos del norte argentino.
Cómo llegar a Seclantás
Desde la ciudad de Salta se debe tomar la Ruta Nacional 68 hasta El Carril y luego continuar por la Ruta Nacional 33 atravesando la Cuesta del Obispo hasta llegar a Cachi. Desde allí, el recorrido continúa por la Ruta Nacional 40 y posteriormente por la Ruta Provincial 55, que conduce directamente a Seclantás.
El trayecto atraviesa algunos de los paisajes más característicos del noroeste argentino, con montañas, quebradas y extensos valles que convierten el viaje en parte de la experiencia turística.
Quienes llegan desde Buenos Aires pueden volar hasta la capital salteña y completar el resto del recorrido por carretera, disfrutando de uno de los circuitos escénicos más reconocidos de la provincia.
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