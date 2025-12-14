Tradiciones de Navidad para compartir con los chicos y crear recuerdos inolvidables

En un bowl, batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema.

Agregar el huevo y la miel, y mezclar bien.

Incorporar la harina, las especias y el polvo de hornear. Unir hasta formar una masa suave.

Llevar a la heladera durante 30 minutos para que tome consistencia.

Estirar la masa y cortar las galletitas con moldes navideños.

Hornear a 180 °C durante 8 a 10 minutos, hasta que estén apenas doradas.

Dejar enfriar y, si se quiere, decorar con glasé o azúcar impalpable.

Cocinar esta receta permite que los chicos amasen, corten figuras y decoren, convirtiendo la cocina en un espacio de juego y creatividad.

galletas-de-jengibre

También es una buena idea escribir cartitas o deseos para el año que viene, ver una película navideña o leer cuentos antes de la medianoche. Estos momentos ayudan a bajar el ritmo y a disfrutar de la espera.

Escribir deseos en navidad

Más allá de las tradiciones específicas, lo importante es compartir el tiempo. La Navidad se vuelve realmente especial cuando los niños la viven como una experiencia llena de afecto, participación y pequeños rituales que se repiten año tras año.