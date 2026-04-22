 Truco casero: cómo hacer para eliminar los gorgojos de la alacena

Otra medida efectiva es guardar los alimentos en envases herméticos, ya sean de vidrio o plástico, para impedir el ingreso de insectos. Además, se aconseja congelar previamente harinas y cereales, ya que el frío elimina posibles huevos o larvas.

La publicación de este truco casero viral en TikTok generó una ola de reacciones, con usuarios que destacaron su eficacia y compartieron sus propios resultados. Muchos coincidieron en que el uso de fósforos es una solución simple y muy útil para controlar la plaga. Con estos cuidados, mantener la alacena limpia y libre de gorgojos resulta mucho más sencillo, apostando siempre a la prevención y a buenas prácticas de almacenamiento.