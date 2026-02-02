) Truco casero: el paso a paso para terminar con los olores fuertes de la cocina

Superalimentos - Limón.png

El vinagre como solución natural: El vinagre es uno de los aliados más eficaces para la limpieza del hogar y resulta especialmente útil para neutralizar olores desagradables.

Cuando aromas intensos, como el del pescado, quedan impregnados en sartenes o utensilios, lavarlos con agua y vinagre ayuda a eliminarlos por completo. También se puede aplicar esta mezcla sobre las superficies de la cocina que estuvieron en contacto con alimentos, como mesadas o anafes.