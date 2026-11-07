Turismo por Argentina: la historia del impresionante pueblo que permaneció aislado hasta 2008 y hoy es un ejemplo en el mundo
Con apenas unas 120 casas, es una alternativa para conocer otra cara norteña y alejarse de los circuitos más concurridos.
Jujuy tiene algunos de los paisajes turísticos más reconocidos de la Argentina, pero más allá de destinos tradicionales como Purmamarca, Tilcara o Humahuaca aparecen pequeñas localidades que todavía conservan una identidad rural muy marcada. Una de ellas se encuentra a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.
El lugar sorprende por su tamaño: cuenta con alrededor de 120 casas y poco más de 300 habitantes. Sus calles angostas, viviendas construidas principalmente con adobe y piedra y el paisaje montañoso que lo rodea generan la sensación de haberse trasladado a otra época.
Se trata de una localidad ubicada en el departamento Valle Grande cuyo nombre proviene del quechua y significa "gran entrada". El pueblo se encuentra dentro de la Reserva de Biosfera de las Yungas y mantiene prácticas vinculadas con la agricultura, la ganadería, las artesanías y la gastronomía regional.
Su atractivo recibió reconocimiento internacional en 2021, cuando fue incluido entre los pueblos distinguidos por la Organización Mundial del Turismo por su patrimonio rural y su modelo de desarrollo turístico sostenible.
La historia de Caspalá
La apertura de la Ruta Provincial 73, en 2008, marcó un antes y un después para la localidad. La nueva conexión terrestre facilitó el acceso y abrió las puertas a un turismo interesado en descubrir uno de los pueblos más auténticos del norte argentino.
Hasta comienzos del siglo XXI, la geografía fue la gran protagonista de la historia de Caspalá. Rodeado de cerros y profundos paisajes de montaña, el pueblo permaneció durante años prácticamente desconectado de los principales centros urbanos de la provincia.
Lejos de convertirse en una desventaja, esa situación permitió que muchas tradiciones locales se mantuvieran casi intactas frente a los cambios que experimentaron otras localidades. La vida comunitaria, las celebraciones religiosas y los conocimientos transmitidos de generación en generación continúan siendo parte de la esencia del lugar.
Una de las principales actividades es simplemente caminar por las pequeñas calles de Caspalá. La escala del pueblo permite recorrerlo a pie, observar sus construcciones tradicionales y conocer un estilo de vida que conserva muchas de las costumbres transmitidas entre generaciones.
En el centro se encuentra la Iglesia Santa Rosa de Lima, construida en 1840. Es una de las edificaciones históricas más importantes de Caspalá y sus campanas de bronce fueron traídas desde Perú.
Otro de los puntos para visitar es el Mirador El Antiguito, desde donde pueden apreciarse vistas panorámicas del pueblo, la quebrada y las montañas que rodean el valle.
Quienes buscan una experiencia más aventurera pueden realizar el trekking hacia Pueblo Viejo, un sitio arqueológico ubicado a unas tres horas de caminata desde Caspalá. El sendero atraviesa un paisaje de montaña hasta llegar a antiguas construcciones rodeadas por cerros de diferentes tonalidades.
La gastronomía también forma parte de la experiencia. Entre los platos regionales aparecen empanadas, tamales, preparaciones con charqui, guiso de papa verde, guiso de quinoa, calapurca y sopa de maní. La oferta gastronómica mantiene una fuerte relación con los ingredientes y las recetas tradicionales de la zona.
Además, Caspalá se destaca por sus artesanías textiles elaboradas con fibra de llama y lana de oveja. Los habitantes confeccionan rebozos, ponchos, chalecos, caminos de mesa y otras piezas utilizando técnicas tradicionales y, en algunos casos, tintes naturales obtenidos de plantas de la región.
Dónde queda y cómo llegar a Caspalá
Caspalá se encuentra en el departamento Valle Grande, provincia de Jujuy, a aproximadamente 245 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Está emplazado en un entorno montañoso, a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar.
Para llegar desde San Salvador de Jujuy, una de las rutas indicadas consiste en tomar la Ruta Nacional 9 en dirección a Humahuaca. Desde allí se continúa por la Ruta Provincial 73 durante unos 115 kilómetros hasta alcanzar Caspalá.
El recorrido completo puede demandar alrededor de seis horas, ya que el último tramo atraviesa caminos sinuosos de montaña. Por las características del terreno, se recomienda realizar el viaje con precaución y utilizar vehículos altos o 4x4.
El acceso también forma parte de la experiencia. Durante el camino aparecen quebradas, cerros y paisajes cada vez más alejados de los grandes centros urbanos, hasta llegar a un pequeño pueblo de apenas 120 casas que conserva arquitectura, gastronomía y tradiciones vinculadas con generaciones de habitantes de la región.
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