Descubrí Brasil en 2026: tiene un vasto desierto de dunas blancas que se llenan de lagunas cristalinas
Compuesto por atracciones únicas en Sudamérica, este sitio es perfecto para vacacionar durante el verano. Los detalles en la nota.
Durante las vacaciones, el descanso se vuelve una prioridad y el destino puede marcar la diferencia. En Sudamérica se pueden encontrar diferentes sitios perfectos para recargar energía de cara al 2026, aunque solo unos pocos fusionan naturaleza, serenidad y clima agradable.
Brasil, en particular, es uno de los pocos territorios con destinos ideales para vacacionar. Lençóis Maranhenses es un parque natural del nordeste donde la arena y el agua se fusionan para formar extensas dunas y lagunas sorprendentes. Además, su estratégica ubicación lo hace perfecto para arribar desde diferentes puntos.
Qué se puede hacer en Lençóis Maranhenses
En este rincón natural de Brasil, los turistas pueden alojarse en hospedajes rodeados de arena y espejos de agua, ideales para quienes buscan descanso sereno y contacto directo con la naturaleza.
Además, las actividades al aire libre son otro de los grandes atractivos. Los visitantes pueden explorar el área a pie, atravesando dunas interminables, o mediante excursiones en camionetas todo terreno que recorren distintos sectores y permiten apreciar las lagunas desde perspectivas únicas.
Pero la experiencia se completa con la tradición local: la cocina típica cuenta con platos frescos y sabores caseros de la región, mientras que la calidez de la comunidad genera un clima relajado, perfecto para desconectarse y disfrutar del receso.
Dónde queda Lençóis Maranhenses
Ubicado en la región nordeste de Brasil, Lençóis Maranhenses forma parte del estado de Maranhão y se encuentra cerca de São Luís, la capital provincial. Por este motivo, es accesible para quienes buscan alejarse de la rutina diaria y descubrir un entorno natural al mismo tiempo.
Cómo llegar a Lençóis Maranhenses
El acceso a este sitio suele realizarse a través de Barreirinhas, a donde se llega por vía terrestre y desde donde parten embarcaciones por el río Preguiça. Para quienes buscan ahorrar tiempo, Atins aparece como la mejor opción, ya que permite ingresar al parque de manera más directa.
