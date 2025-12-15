Descubrí Brasil en 2026: tiene un vasto desierto de dunas blancas que se llenan de lagunas cristalinas

Dónde queda Lençóis Maranhenses

Ubicado en la región nordeste de Brasil, Lençóis Maranhenses forma parte del estado de Maranhão y se encuentra cerca de São Luís, la capital provincial. Por este motivo, es accesible para quienes buscan alejarse de la rutina diaria y descubrir un entorno natural al mismo tiempo.

Cómo llegar a Lençóis Maranhenses

Lençóis Maranhenses 2.jpg La mejor forma para acceder a este parque es desde Atins.

El acceso a este sitio suele realizarse a través de Barreirinhas, a donde se llega por vía terrestre y desde donde parten embarcaciones por el río Preguiça. Para quienes buscan ahorrar tiempo, Atins aparece como la mejor opción, ya que permite ingresar al parque de manera más directa.