Cuánto cuesta una noche en el hotel de Bayahibe denunciado por intoxicación masiva

El resort suele ser muy elegido por argentinos, especialmente en familia, pese a su elevado valor. En el formato de all inclusive, cuenta con varios restaurantes y bares dentro del complejo, además de varias piletas, pese a estar en la línea de playa.

De acuerdo con el sitio Despegar, una semana de hospedaje all inclusive para dos personas en diciembre cuesta $12.887.932. Este valor no incluye los áreos, que ronda entre 700 y 1.000 por persona.

Para febrero, por caso, el valor puede ser de $7.451.732, siempre según la mencionada agencia de viajes online.

despegar