Cuánto cuesta una noche en el hotel de Bayahibe denunciado por intoxicación masiva
Una familia argentina denunció un caso de intoxicación masiva en un lujoso y costoso resort de República Dominicana.
Las argentinas Abril Ruiz Dorman y su hermana, viralizaron un impactante caso de intoxicación masiva, con varios compatriotas involucrados, en el hotel Iberostar Selection Hacienda Dominicus, ubicado en Bayahibe.
De acuerdo con el relato que se volvió viral en TikTok, el calvario familair comenzó el domingo 7 de diciembre, un día después de su llegada, cuando la madre, paciente oncológica, presentó náuseas, vómitos, diarrea y fiebre alta. El mayor riesgo fue que los síntomas gastrointestinales la obligaron a suspender su tratamiento de Afatinib, una quimioterapia oral, algo que su oncólogo había contraindicado tajantemente.
Sin embargo, el mal momento no se limitó a la familia Ruiz Dorman, ya que Abril contó que ella y su hermana cayeron con "vómitos, diarrea y fiebre muy alta" al día siguiente, y que la situación era generalizada. "Empezamos a hablar con otras familias del hotel... la mitad estaban todos igual", relató, además de confirmar que el 80% de los turistas del lugar eran argentinos.
Cuánto cuesta la noche en el hotel Iberostar Selection Hacienda Dominicus, denunciado por intoxicación masiva
El Iberostar Selection Hacienda Dominicus es un lujoso resort 5 estrellas, con servicio all inclusive, ubicado en la ciudad de Bayahibe, en República Dominicana; a aproximadamente una hora de la ciudad de Punta Cana.
El resort suele ser muy elegido por argentinos, especialmente en familia, pese a su elevado valor. En el formato de all inclusive, cuenta con varios restaurantes y bares dentro del complejo, además de varias piletas, pese a estar en la línea de playa.
De acuerdo con el sitio Despegar, una semana de hospedaje all inclusive para dos personas en diciembre cuesta $12.887.932. Este valor no incluye los áreos, que ronda entre 700 y 1.000 por persona.
Para febrero, por caso, el valor puede ser de $7.451.732, siempre según la mencionada agencia de viajes online.
