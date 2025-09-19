Descubrí un paraíso en Brasil: el pueblo secreto de mar celeste que casi nadie conoce
Alejado de las multitudes de los destinos turísticos más conocidos, este lugar ofrece algunos de los paisajes más impresionantes de la región.
Brasil es uno de los destinos más elegidos por el turismo por sus atracciones naturales y rincones poco conocidos. Entre ellos, São Miguel dos Milagres, un pueblo de pescadores, se destaca por sus aguas cristalinas, playas tranquilas y un entorno ideal para relajarse.
Los visitantes pueden explorar sus bosques de cocoteros, recorrer sus cinco playas, disfrutar de la gastronomía local y practicar actividades como snorkel o paseos en lancha.
Qué se puede hacer en São Miguel dos Milagres
São Miguel dos Milagres ofrece diversas actividades turísticas que varían según la playa visitada. En su territorio se encuentran cinco playas aptas para recorrer, aunque en algunas ocasiones el acceso se dificulta por las mareas altas.
- Praia do Marceneiro: la preferida por quienes buscan relajarse y conectar con la naturaleza. Es la playa más tranquila de las cinco y cuenta con dos posadas destacadas para alojarse.
- Praia do Riacho: ideal para las familias, gracias a la formación de piscinas naturales donde se pueden realizar paseos en kayak y descubrir cada rincón de este destino.
- Praia do Toque y Porto da Rua: las más conocidas de São Miguel dos Milagres, donde se concentra el pequeño centro del pueblo. Durante la marea baja, se forman piscinas naturales perfectas para disfrutar del stand-up paddle.
- Patacho: considerada la playa más bella del municipio, con aguas cálidas y transparentes, ideal para hacer snorkel y explorar la fauna marina.
Cada playa de São Miguel dos Milagres ofrece experiencias únicas, desde la tranquilidad y el contacto con la naturaleza hasta la diversión y las aventuras acuáticas, convirtiendo este destino en un lugar imperdible para turistas que buscan paisajes de ensueño y actividades variadas.
Dónde queda São Miguel dos Milagres
São Miguel dos Milagres es un encantador municipio brasileño situado en la costa norte del estado de Alagoas. Se encuentra a solo 36 km de Maragogi y a 106 km de Maceió, lo que lo convierte en un punto ideal para quienes buscan relajarse lejos del bullicio de las ciudades más concurridas.
Cómo llegar a São Miguel dos Milagres
Para llegar a São Miguel dos Milagres desde Maceió, la capital de Alagoas, es necesario tomar la ruta AL-105, luego desviarse por la AL-435 y finalmente incorporarse a la AL-101. El recorrido abarca unos 100 kilómetros, lo que equivale a casi dos horas de viaje en vehículo particular, ofreciendo un trayecto cómodo para disfrutar del paisaje de la región.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario