Descubrí un paraíso en Brasil: el pueblo secreto de mar celeste que casi nadie conoce

Cada playa de São Miguel dos Milagres ofrece experiencias únicas, desde la tranquilidad y el contacto con la naturaleza hasta la diversión y las aventuras acuáticas, convirtiendo este destino en un lugar imperdible para turistas que buscan paisajes de ensueño y actividades variadas.

Dónde queda São Miguel dos Milagres

São Miguel dos Milagres es un encantador municipio brasileño situado en la costa norte del estado de Alagoas. Se encuentra a solo 36 km de Maragogi y a 106 km de Maceió, lo que lo convierte en un punto ideal para quienes buscan relajarse lejos del bullicio de las ciudades más concurridas.

Cómo llegar a São Miguel dos Milagres

Para llegar a São Miguel dos Milagres desde Maceió, la capital de Alagoas, es necesario tomar la ruta AL-105, luego desviarse por la AL-435 y finalmente incorporarse a la AL-101. El recorrido abarca unos 100 kilómetros, lo que equivale a casi dos horas de viaje en vehículo particular, ofreciendo un trayecto cómodo para disfrutar del paisaje de la región.