Brasil 2026: el paraíso poco visitado que enamora a todos

Para quienes buscan las mejores vistas, el destino ofrece dos puntos panorámicos imperdibles. El mirador Espía, ubicado cerca del muelle, permite observar el paisaje desde las alturas, mientras que el mirador Sundara, al que se accede tras una caminata de unos 20 minutos cuesta arriba, recompensa el esfuerzo con una de las postales más impactantes del turismo en Brasil.

Cómo llegar a Playa de Aventureiro

Para llegar a esta joya del turismo en Brasil, una de las opciones más recomendadas es partir desde Vila do Provetá, una de las principales comunidades de Ilha Grande. Desde allí se puede recorrer el sendero T9, un trayecto de dificultad media a alta que demanda alrededor de dos horas de caminata.

También existe la posibilidad de acceder por vía marítima, aunque la cantidad de embarcaciones habilitadas es reducida y los viajes suelen depender de las condiciones climáticas, por lo que pueden sufrir modificaciones o reprogramaciones.