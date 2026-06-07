Brasil 2026: el paraíso poco visitado que enamora a todos
Entre los destinos de turismo más encantadores de Brasil, esta playa se destaca por sus paisajes naturales, aguas cristalinas y una tranquilidad difícil de encontrar.
Brasil se mantiene como uno de los grandes referentes del turismo de playa gracias a sus paisajes naturales y aguas cristalinas. Entre sus destinos menos conocidos aparece Praia do Aventureiro, en Ilha Grande, un pequeño poblado de alrededor de 100 habitantes que cautiva con su playa de arena blanca, su entorno natural y una atmósfera alejada del movimiento de los centros turísticos más concurridos.
Dónde queda Playa de Aventureiro
Alejada de los puntos más concurridos del turismo en Brasil, esta playa se encuentra en Ilha Grande, dentro del municipio de Angra dos Reis, en Río de Janeiro. Ubicada a poco más de 100 kilómetros de la capital estatal, se destaca por su entorno natural y por sus apenas 500 metros de extensión.
Qué hacer en Playa de Aventureiro
El acceso a Praia do Aventureiro no es sencillo, pero justamente esa característica la convierte en uno de los destinos más fascinantes para el turismo en Brasil. Quienes llegan hasta este rincón de Ilha Grande se encuentran con una playa de arena blanca, aguas cristalinas de tonos turquesa y un entorno natural que parece sacado de una postal.
Al formar parte de una Reserva de Desarrollo Sostenible, el lugar mantiene un estricto cuidado ambiental y cuenta con un cupo limitado de visitantes diarios. Entre sus mayores atractivos sobresale el famoso cocotero acostado, considerado uno de los símbolos más reconocidos de Ilha Grande. A pocos metros también se puede disfrutar de una piscina natural, ideal para relajarse y conectarse con la naturaleza.
Para quienes buscan las mejores vistas, el destino ofrece dos puntos panorámicos imperdibles. El mirador Espía, ubicado cerca del muelle, permite observar el paisaje desde las alturas, mientras que el mirador Sundara, al que se accede tras una caminata de unos 20 minutos cuesta arriba, recompensa el esfuerzo con una de las postales más impactantes del turismo en Brasil.
Cómo llegar a Playa de Aventureiro
Para llegar a esta joya del turismo en Brasil, una de las opciones más recomendadas es partir desde Vila do Provetá, una de las principales comunidades de Ilha Grande. Desde allí se puede recorrer el sendero T9, un trayecto de dificultad media a alta que demanda alrededor de dos horas de caminata.
También existe la posibilidad de acceder por vía marítima, aunque la cantidad de embarcaciones habilitadas es reducida y los viajes suelen depender de las condiciones climáticas, por lo que pueden sufrir modificaciones o reprogramaciones.
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