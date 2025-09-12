Turismo en Brasil: el pueblo escondido con mucha tradición vitivinícola

En Brasil, el Turismo encuentra en Bento Gonçalves un destino único en el sur del país, reconocido como la capital brasileña de la uva y el vino, con paisajes impresionantes y tradiciones vitivinícolas inigualables. Entre sus principales atractivos se destacan el Vale dos Vinhedos, primera región con Denominación de Origen para vinos, y la feria Fenavinho, un evento clave para los amantes del buen vino.