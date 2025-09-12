Turismo cerca de Buenos Aires: el desconocido pueblo con poco mas de cinco mil habitantes

Para quienes disfrutan del aire libre, la Reserva Natural Laguna del Automoto Club Macachín es imperdible: allí se pueden observar aves y apreciar paisajes pampeanos en todo su esplendor. También el Centro Hípico del Centro Vasco se convierte en una parada obligatoria para conocer más sobre esta tradición.

Dónde queda Macachín

Macachín se ubica en el centro-este de La Pampa y es cabecera del departamento de Atreucó. Se encuentra a solo 30 kilómetros del límite con la provincia de Buenos Aires, lo que lo vuelve una opción ideal para una escapada corta desde diferentes puntos de la región.

Su cercanía lo posiciona como un destino ideal para quienes quieren cambiar de aire sin recorrer grandes distancias. Es perfecto para un fin de semana de descanso en contacto con nuevas costumbres y con la calma de los pueblos pampeanos.

Cómo llegar a Macachín

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el camino más directo es por la Ruta Nacional 5 hasta Santa Rosa, para luego tomar la Ruta Provincial 1 hacia el sur. El trayecto total es de unos 620 kilómetros, lo que equivale a unas siete horas de viaje en auto.

Otra alternativa es viajar en micro, con servicios regulares que conectan la capital con distintas ciudades de La Pampa, incluida Macachín. De esta manera, no solo se accede a un destino único, sino también a una experiencia cultural distinta a la que ofrecen otros pueblos cercanos a Buenos Aires.