Turismo en Chile: el pueblo barato que tiene colores como el Caribe

Para cerrar la visita, los cerros del Tigre y Los Cardones ofrecen miradores naturales ideales para contemplar el paisaje, combinando naturaleza, tranquilidad y aventura en un solo recorrido.

Dónde queda Cachagua

Cachagua se encuentra en la comuna de Zapallar, dentro de la costa central de Chile, aproximadamente a 183 kilómetros al noroeste de Santiago y a unos 64 kilómetros al norte de la zona metropolitana de Valparaíso. Esta proximidad con dos epicentros de Chile hace que sea sencillo su arribo desde diferentes puntos.

Como llegar a Cachagua

Para viajar a Cachagua desde Buenos Aires, lo opción más rápida y cómoda es volar a Santiago de Chile y luego continuar el trayecto por tierra, recorriendo aproximadamente 200 kilómetros. Otra alternativa es aterrizar en Valparaíso y seguir por la ruta costera, disfrutando del paisaje hasta llegar al balneario.