Descubrí Jujuy en 2026: el pueblo difícil de acceder y con muy pocos habitantes

Dónde queda El Angosto

El Angosto está ubicado a 3581 metros sobre el nivel del mar, en el departamento de Santa Catalina, muy cerca de la confluencia de los ríos Grande de San Juan y Mojinete. Es uno de los puntos más septentrionales del país, incluso más al norte que La Quiaca.

Su aislamiento es parte de su encanto: el pueblo no aparece en Google Maps y se esconde entre montañas que funcionan como un auténtico resguardo natural.

Cómo llegar a El Angosto

El viaje comienza en San Salvador de Jujuy, tomando la Ruta Nacional 9 hacia el norte. Tras pasar por Tilcara, Humahuaca y La Quiaca, se debe continuar por la Ruta Provincial 5, que conecta con Santa Catalina.

Desde allí restan 30 kilómetros de camino de tierra, huellas de montaña, cruces de arroyos y un ascenso que supera los 4000 msnm, para luego descender abruptamente hasta llegar al pequeño caserío.

La última parte del trayecto es la más compleja, por lo que se recomienda ir con vehículo 4x4, guía o asistencia local.

Consejos para el viaje

Aclimatarse previamente en zonas altas como Humahuaca o Yavi.

Llevar agua, abrigo, combustible y alimentos: no hay comercios ni estaciones en el camino.

Evitar la temporada de lluvias (verano), cuando los caminos pueden quedar intransitables.

Viajar preferiblemente entre abril y noviembre, cuando el clima es más estable.

Un destino remoto, auténtico y perfecto para quienes quieren conocer la puna jujeña más profunda.