El pueblo paradisíaco de Brasil ideal para unas vacaciones tranquilas

Dónde queda Jericoacoara

Este destino está ubicado en el estado de Ceará, en la región noreste de Brasil. Se encuentra a 300 kilómetros de Fortaleza, la capital del estado, y a 30 kilómetros del aeropuerto regional, lo que hace que su acceso sea cómodo y rápido para los visitantes que llegan de distintas partes del país y del extranjero.

Cómo llegar a Jericoacoara

Para llegar a esta localidad perteneciente a Ceará, la mejor alternativa es volar hasta Fortaleza y desde allí tomar otro vuelo al aeropuerto local. Sin embargo, también se puede ir por tierra desde Fortaleza, aunque el trayecto es complejo y el viaje tiene una duración de entre 5 y 7 horas.