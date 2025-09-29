El pueblo paradisíaco de Brasil ideal para unas vacaciones tranquilas
Con extensas dunas y lagunas, este destino es perfecto para realizar diferentes actividades extremas. Todos los detalles en la nota.
Brasil, con su gran extensión geográfica, se coloca como un destino único y atrapante en Sudamérica para quienes buscan vacaciones inolvidables. Sus ciudades combinan paisajes impresionantes, una gastronomía rica y playas de aguas cálidas y cristalinas que incitan a sumergirse por completa.
Estos destinos se destacan por presentar climas cálidos durante todo el año, lo que facilita el turismo constante. Uno de los sitios más reconocidos se encuentra en el estado de Ceará: Jericoacoara, un paraíso que permite realizar diferentes aventuras extremas.
Qué se puede hacer en Jericoacoara
En este pueblo costero, los visitantes pueden disfrutar de múltiples actividades para todos los gustos. Se puede relajarse tomando sol en la playa o aventurarse en sus dunas y lagunas a través de recorridos en buggy o cuatriciclo, con excursiones que suelen durar entre cinco y seis horas.
Para los que buscan adrenalina, hay tirolesas, skibunda y excursiones a sitios naturales destacados como la Lagoa do Paraíso o el Buraco Azul. Al caer la tarde, el lugar toma un rumbo único con música y bares, ofreciendo vida nocturna para los más jóvenes.
Dónde queda Jericoacoara
Este destino está ubicado en el estado de Ceará, en la región noreste de Brasil. Se encuentra a 300 kilómetros de Fortaleza, la capital del estado, y a 30 kilómetros del aeropuerto regional, lo que hace que su acceso sea cómodo y rápido para los visitantes que llegan de distintas partes del país y del extranjero.
Cómo llegar a Jericoacoara
Para llegar a esta localidad perteneciente a Ceará, la mejor alternativa es volar hasta Fortaleza y desde allí tomar otro vuelo al aeropuerto local. Sin embargo, también se puede ir por tierra desde Fortaleza, aunque el trayecto es complejo y el viaje tiene una duración de entre 5 y 7 horas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario