El pequeño pueblo de Jujuy que deslumbra con sus tradiciones andinas
Un pintoresco destino que encierra una belleza natural única y una rica cultura que merece ser descubierta.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares de nuestro país para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Destacado por sus paisajes naturales y una rica historia que se mantiene vigente, un pueblo del Noroeste argentino acapara la atención de turistas nacionales y extranjeros. Ubicado a pocos kilómetros de Tucumán, es ideal para visitar en las vacaciones de invierno por sus atractivas propuestas que pueden realizarse durante todo el año.
Se trata de Caspalá, un pintoresco pueblo ubicado en Jujuy, en el departamento Valle Grande, que encierra una belleza natural única y una rica cultura que merece ser descubierta.
Qué se puede hacer en Caspalá
Caspalá es un pueblo de 350 habitantes que por su compromiso con la promoción, la conservación del patrimonio cultural y por su desarrollo turístico sustentable. Fue seleccionado como uno de los 10 pueblos rurales más hermosos y sostenibles del mundo según la Organización Mundial del Turismo en 2021, ocupando el cuarto lugar.
Entre los diferentes atractivos naturales de Caspalá se encuentran:
- Visitar la Iglesia Santa Rosa de Lima, que es una capilla construida en la década de 1840.
- Recorrer los cinco circuitos: la Cascada Casa Mocha, un paseo hermoso cerca del pueblo hasta la caída del río.
- El Antiguito que tiene miradores y construcciones antiguas de barro y piedras.
- Pueblo viejo, un sitio arqueológico de gran valor para conocer.
- El Qhapaq Ñam, Camino del Inca, se encuentra pasando Santa Ana.
- Recorrer las imponentes Serranías del Hornocal, que incluyen el Cerro de los 14 Colores, yendo para Humahuaca, una experiencia única.
Dónde queda Caspalá
Caspalá se encuentra a 10 kilómetros al oeste de Santa Ana, en un pequeño valle rodeado por cerros de 4.000 metros de altura. Está ubicado a 245 kilómetros de San Salvador de Jujuy (capital de la provincia), a 100 kilómetros de San Francisco (en las yungas), y a 115 kilómetros del pueblo de Humahuaca (en la quebrada).
Cómo llegar a Caspalá
Para llegar a Jujuy se puede viajar tanto en colectivo como en avión. Para los que prefieren la ruta, desde San Salvador de Jujuy por Ruta Nacional N°9 se accede hasta la ciudad de Humahuaca, de ahí se debe tomar el empalme de ruta provincial N°73 hasta llegar a Caspalá.
