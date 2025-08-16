Turismo: cuándo es el próximo fin de semana largo y cuántos feriados quedan en este 2025
El calendario oficial de feriados está definido y todavía queda un fin de semana largo de cuatro días, algo que esperan todos los argentinos.
El calendario oficial de feriados y días no laborables en la Argentina ya empieza a mostrar la recta final del año. Tras el último fin de semana largo de agosto, todavía restan dos recesos extendidos antes de que termine 2025.
La buena noticia es que todavía queda un fin de semana extra largo en este 2025 y la mala noticia es que en los meses de septiembre y octubre no habrá fines de semana largos.
El próximo fin de semana largo será en noviembre
El descanso más esperado llegará en noviembre, cuando se podrá disfrutar de un feriado XL de cuatro días:
-
Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.
Sábado 22 y domingo 23 de noviembre: fin de semana.
Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el jueves 20).
De esta manera, será uno de los últimos momentos del año para planear escapadas o viajes largos.
Septiembre y octubre sin fines de semana largos
El mes de septiembre no contará con feriados, mientras que octubre tendrá uno solo: el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (12 de octubre). Sin embargo, al caer domingo, no generará un fin de semana largo.
Los feriados que restan en 2025
-
Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
Domingo 12 de octubre: Diversidad Cultural (trasladable, pero cae domingo).
Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.
Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
Jueves 25 de diciembre: Navidad.
Con esto, los argentinos ya pueden organizar sus próximos descansos y planificar cómo aprovechar los últimos feriados del año.
