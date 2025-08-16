Septiembre y octubre sin fines de semana largos

El mes de septiembre no contará con feriados, mientras que octubre tendrá uno solo: el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (12 de octubre). Sin embargo, al caer domingo, no generará un fin de semana largo.

Los feriados que restan en 2025

Domingo 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Domingo 12 de octubre : Diversidad Cultural (trasladable, pero cae domingo).

Viernes 21 de noviembre : día no laborable con fines turísticos.

Lunes 24 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Con esto, los argentinos ya pueden organizar sus próximos descansos y planificar cómo aprovechar los últimos feriados del año.