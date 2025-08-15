Feriado del 18 de agosto: el fin de semana largo que solo algunos argentinos podrán disfrutar
El viernes 15 de agosto genera dudas sobre si será feriado, mientras que el lunes 18 sí lo será, pero solo para algunos.
Los feriados y fines de semana largos en Argentina generan expectativa para trabajadores, turistas y comerciantes, afectando la agenda y el movimiento económico. Esta vez, el viernes 15 quedó como día no laborable, pero varios trabajadores tendrán el lunes 18 como feriado, aunque no por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
Los motivos del feriado del 18 de agosto
Será en Tres Algarrobos (en Carlos Tejedor) y General Rivas (en Suipacha). En Tres Algarrobos, el lunes 18 se celebra el 124° aniversario de su fundación, mientras que en General Rivas se honra al santo patrono del pueblo. Por esta razón, los empleados de la administración pública y del Banco Provincia tendrán un día de descanso, según dispuso el gobierno bonaerense.
El feriado del 17 de agosto no se traslada ni al viernes 15 ni al lunes 18, de acuerdo a la ley 27.399, que regula los feriados nacionales y los fines de semana largos. Según esta normativa, el feriado del 17 se clasifica como trasladable con fines turísticos: los que caen martes o miércoles suelen moverse al lunes anterior, y los que caen jueves o viernes al lunes siguiente. Sin embargo, los feriados que coinciden con fines de semana no se cambian de fecha; solo los que trabajan los domingos podrán disfrutarlo.
A su vez, el Gobierno Nacional puede designar hasta tres feriados puente al año para impulsar el turismo. Por eso, el viernes 15 de agosto fue declarado día no laborable. En este caso, cada empleador decide si los trabajadores pueden tomarse el día libre, y si trabajan, al tratarse de un día no laborable, no se paga un adicional.
Calendario de feriados 2025
Feriados inamovibles
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
- 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Días no laborables
- 15 de agosto
- 21 de noviembre
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario