 Feriado del 18 de agosto: el fin de semana largo que solo algunos argentinos podrán disfrutar

El feriado del 17 de agosto no se traslada ni al viernes 15 ni al lunes 18, de acuerdo a la ley 27.399, que regula los feriados nacionales y los fines de semana largos. Según esta normativa, el feriado del 17 se clasifica como trasladable con fines turísticos: los que caen martes o miércoles suelen moverse al lunes anterior, y los que caen jueves o viernes al lunes siguiente. Sin embargo, los feriados que coinciden con fines de semana no se cambian de fecha; solo los que trabajan los domingos podrán disfrutarlo.