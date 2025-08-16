Fin de semana extra largo: decretan un nuevo feriado en agosto

Estos feriados no solo ofrecen un respiro en medio del mes, sino que también impulsan la economía local, promoviendo el consumo en comercios, restaurantes y emprendimientos de la zona. Así, el fin de semana largo se convierte en una oportunidad para disfrutar de la cultura y tradiciones de cada localidad, recorrer sus atractivos y vivir experiencias recreativas mientras se apoya la actividad local.