Fin de semana extra largo: decretan un nuevo feriado en agosto
Descubrí qué feriado cae en agosto 2025 y quiénes tendrán la suerte de disfrutar de un fin de semana largo en Argentina.
En agosto 2025, algunos afortunados podrán disfrutar de un feriado especial que se traduce en un fin de semana largo ideal para descansar, pasear en familia o salir con amigos. No se trata de un día festivo nacional, sino de una jornada particular que solo afecta a ciertos municipios de la provincia de Buenos Aires.
El lunes 18 de agosto será la fecha clave, marcada por celebraciones patronales y aniversarios locales que permiten a los vecinos tomarse un merecido respiro. Además de ofrecer un descanso extra, este feriado impulsa el turismo interno, alentando a recorrer ciudades y pueblos bonaerenses, aprovechar la gastronomía local y descubrir actividades culturales y recreativas.
Así, este fin de semana largo se convierte en una oportunidad perfecta para combinar relax con experiencias nuevas, disfrutar de escapadas cortas o simplemente aprovechar el tiempo libre para recargar energías antes de retomar la rutina diaria.
Los motivos del feriado del 18 de agosto
En agosto 2025, algunos municipios de la provincia de Buenos Aires tendrán un feriado especial que genera un fin de semana largo para descansar, pasear o compartir con amigos y familia. Las localidades beneficiadas son General Rivas, en Suipacha, que celebra su día patronal, y Tres Algarrobos, en Carlos Tejedor, por su aniversario de fundación.
Estos feriados no solo ofrecen un respiro en medio del mes, sino que también impulsan la economía local, promoviendo el consumo en comercios, restaurantes y emprendimientos de la zona. Así, el fin de semana largo se convierte en una oportunidad para disfrutar de la cultura y tradiciones de cada localidad, recorrer sus atractivos y vivir experiencias recreativas mientras se apoya la actividad local.
Calendario de feriados 2025
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2025
- Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)
- Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
