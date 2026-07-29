Turismo en la Patagonia: el pueblo de montaña perfecto para visitar en cualquier parte del año

Para quienes disfrutan del trekking, una de las mejores opciones es la Reserva Provincial Catarata Corbata Blanca, que cuenta con un sendero de aproximadamente 850 metros entre bosques y arroyos hasta llegar a una imponente cascada. Durante el recorrido también hay miradores naturales con vistas panorámicas del valle.

La localidad ofrece además otras propuestas para toda la familia, entre ellas el Laberinto Patagonia, considerado uno de los más grandes de Sudamérica; el Museo Histórico de El Hoyo; el parque temático Arcosauria; cabalgatas, pesca deportiva y recorridos por chacras productivas donde se cultivan frutos finos característicos de la región.

La gastronomía también ocupa un lugar destacado. En los restaurantes y establecimientos rurales es posible degustar truchas patagónicas, carnes, pastas caseras, dulces artesanales y productos elaborados con frambuesas, cerezas, cassis, grosellas y otras frutas finas, además de visitar bodegas y cervecerías artesanales.

Dónde queda El Hoyo

El Hoyo está ubicado en el noroeste de la provincia de Chubut, dentro del departamento Cushamen y sobre la Ruta Nacional 40, una de las rutas turísticas más emblemáticas del país.

Se encuentra aproximadamente a 140 kilómetros de San Carlos de Bariloche y a 150 kilómetros de Esquel, además de estar muy cerca de otros destinos turísticos como El Bolsón y Epuyén, lo que permite combinar varias localidades patagónicas durante un mismo viaje.

Su entorno está formado por montañas, bosques andinos, lagos y valles productivos, características que convierten al pueblo en un destino atractivo tanto para quienes buscan aventura como para quienes prefieren descansar en plena naturaleza.

Cómo llegar a El Hoyo

Existen distintas alternativas para llegar a El Hoyo. Quienes viajan en auto desde Buenos Aires suelen hacerlo por la Ruta Nacional 3 hasta Comodoro Rivadavia, continuar por la Ruta Nacional 26 hacia Esquel y luego tomar la Ruta Nacional 40 rumbo al norte.

Otra opción muy elegida es viajar en avión hasta San Carlos de Bariloche o Esquel y completar el recorrido por carretera en auto de alquiler, transfer o colectivo. Desde ambas ciudades, el trayecto ofrece algunos de los paisajes más espectaculares de la Patagonia, con bosques, lagos, montañas y miradores que convierten el viaje en parte de la experiencia turística.