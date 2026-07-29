Quién era el turista neerlandés que murió tras el vuelco de una lancha en las Cataratas del Iguazú

Sus inicios fueron como Asistente de obra, pero con el correr del tiempo demostró que estaba para más y a los ocho meses fue ascendido a Planeador de proyectos. Mark evidenciaba que la construcción era lo suyo y en junio de 2022 lo designaron como capataz.

Por último, entre enero y julio de 2023 fue uno de los presupuestadores de la firma.

Con toda esa experiencia a cuestas, a mediados de ese mismo año Mark dio el gran salto laboral de su vida y se lanzó al mercado con su propia empresa de construcción y carpintería situada en su ciudad natal.

De hecho, Mark utilizaba esta red social para profesionales con el propósito de compartir los avances de sus trabajos. “Ese detalle en el vestíbulo da carácter”, escribió Mark un mes atrás, cuando subió cuatro fotos de una de sus creaciones.

Amante de los deportes, Mark solía compartir en sus redes sociales postales de las distintas actividades que realizaba a menudo, entre ellas esquí y waterpolo.

El impacto de la crecida del río y las medidas tras el accidente

El accidente se produjo en un contexto de crecida extraordinaria del río Iguazú, que en los últimos días llegó a triplicar su caudal habitual.

Este lunes, el concesionario del Parque Nacional Iguazú informó que el caudal alcanzó los 6500 metros cúbicos por segundo, muy por encima de los valores normales.

El circuito de la Garganta del Diablo —el más visitado por los turistas— permaneció cerrado entre miércoles y domingo debido a que el caudal superó los 8500 m³/s tras intensas lluvias en la región. Durante esos días, las excursiones en lancha del lado argentino también fueron suspendidas.

Tras el accidente, la empresa Macuco Safari interrumpió temporalmente sus salidas para facilitar las pericias, mientras que Jungle Explorer, operador del lado argentino, canceló algunas excursiones programadas en la semana.