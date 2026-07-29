Quién era el turista neerlandés que murió tras el vuelco de una lancha en las Cataratas del Iguazú
El joven de 26 años estaba de vacaciones con su familia cuando la embarcación se dio vuelta en el lado brasileño.
Un turista oriundo de Países Bajos murió luego de que volcara la lancha en la que iba durante una excursión en el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú. Las autoridades confirmaron que se trata de Mark Lensink, un joven de 26 años que había viajado con su familia para pasar unas vacaciones en el destino turístico que comparten la Argentina y Brasil.
El hecho ocurrió durante una excursión privada organizada por la empresa Macuco Safari. Por motivos que todavía se investigan, la embarcación —con seis turistas de Países Bajos y dos tripulantes a bordo— se dio vuelta mientras realizaba el recorrido habitual para observar los saltos de cerca.
Oriundo de la ciudad de Rijssen, en Países Bajos, Lensink se ahogó y sufrió un paro cardiorrespiratorio. Si bien recibió primeros auxilios tras ser rescatado y fue trasladado a un hospital local, no logró ser reanimado por el personal médico, que constató su muerte poco después.
Según su perfil en la red social LinkedIn, Lensink había estudiado una tecnicatura en arquitectura en la Saxion University of Applied Sciences, una de las universidades de ciencias aplicadas más grandes de los Países Bajos.
Luego de cerrar su etapa de estudiante en la Universidad de Ciencias Aplicadas Saxion, Mark dio sus primeros pasos en la construcción dentro de Vastbouw Groep, compañía a la que ingresó en enero de 2021 y en la que ocupó distintos cargos.
Sus inicios fueron como Asistente de obra, pero con el correr del tiempo demostró que estaba para más y a los ocho meses fue ascendido a Planeador de proyectos. Mark evidenciaba que la construcción era lo suyo y en junio de 2022 lo designaron como capataz.
Por último, entre enero y julio de 2023 fue uno de los presupuestadores de la firma.
Con toda esa experiencia a cuestas, a mediados de ese mismo año Mark dio el gran salto laboral de su vida y se lanzó al mercado con su propia empresa de construcción y carpintería situada en su ciudad natal.
De hecho, Mark utilizaba esta red social para profesionales con el propósito de compartir los avances de sus trabajos. “Ese detalle en el vestíbulo da carácter”, escribió Mark un mes atrás, cuando subió cuatro fotos de una de sus creaciones.
Amante de los deportes, Mark solía compartir en sus redes sociales postales de las distintas actividades que realizaba a menudo, entre ellas esquí y waterpolo.
El impacto de la crecida del río y las medidas tras el accidente
El accidente se produjo en un contexto de crecida extraordinaria del río Iguazú, que en los últimos días llegó a triplicar su caudal habitual.
Este lunes, el concesionario del Parque Nacional Iguazú informó que el caudal alcanzó los 6500 metros cúbicos por segundo, muy por encima de los valores normales.
El circuito de la Garganta del Diablo —el más visitado por los turistas— permaneció cerrado entre miércoles y domingo debido a que el caudal superó los 8500 m³/s tras intensas lluvias en la región. Durante esos días, las excursiones en lancha del lado argentino también fueron suspendidas.
Tras el accidente, la empresa Macuco Safari interrumpió temporalmente sus salidas para facilitar las pericias, mientras que Jungle Explorer, operador del lado argentino, canceló algunas excursiones programadas en la semana.
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