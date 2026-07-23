Escapadas por Buenos Aires: el pintoresco pueblo en el que se celebrará La Fiesta del Salame Serrano
Uno de los sitios ideales para descansar y disfrutar de la naturaleza frente a paisajes que invitan a salir de la rutina porteña.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
En menos de dos horas de viaje, es posible encontrar diversos puntos en localidades bonaerenses que parecen sacados de un cuento. Su atmósfera de desconexión y sus interesantes actividades te llevarán a descansar del bullicio de la ciudad.
En Sierra de la Ventana, llega uno de los eventos más esperados a Sierra de la Ventana: la Gran Fiesta del Salame Serrano. El encuentro tradicional reúne gastronomía local, música en vivo y diferentes actividades, ideal para pasar un fin de semana distinto en la provincia de Buenos Aires.
Qué se puede hacer en Sierra de la Ventana
Para quienes buscan un entorno más natural y están dispuestos a manejar unas horas más, la Sierra de la Ventana, en el sur bonaerense, es una excelente opción. Rodeada de sierras, ríos y senderos, ofrece caminatas para todos los niveles, desde paseos tranquilos hasta ascensos exigentes como el del Cerro Ventana, con una vista espectacular.
El pueblo combina naturaleza con buena gastronomía y hospedajes acogedores. En octubre el paisaje se tiñe de verde y flores silvestres, creando el escenario perfecto para desconectar del ruido urbano.
A propósito de las vacaciones de invierno, llega uno de los eventos más esperados a Sierra de la Ventana: la Gran Fiesta del Salame Serrano. El encuentro tradicional reúne gastronomía local, música en vivo y diferentes actividades, ideal para pasar un fin de semana distinto en la provincia de Buenos Aires.
La estrella del evento será un salame serrano artesanal de 50 metros de largo que primero será exhibido y después compartido para que haya una degustación del público presente. La fiesta se realizará el domingo 26 de julio desde las 11 h sobre la calle Roca, frente al Museo del Mate.
Si bien, en un comienzo está planificada para el próximo 19 de julio, la final del Mundial modificó los planes para que todos puedan disfrutarlo. La entrada es libre y gratuita. Además de la exhibición y degustación del salame serrano, habrá un concurso con premios diferentes para adivinar el peso del salame y se podrá disfrutar de un paseo gastronómico con quesos, empanadas y productos regionales.
Dónde queda Sierra de la Ventana
Ubicado a 570 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en Tornquist, se puede llegar fácilmente a Sierra de la Ventana.
Cómo llegar a Sierra de la Ventana
El recorrido habitual es tomar la Ruta Nacional 3 hasta alcanzar la zona de Azul y luego seguir por la Ruta Nacional 33 hasta Pigüé. Desde ahí se debe continuar por la Ruta Provincial 76 que lleva a Sierra de la Ventana.
Si bien es un viaje extenso, que demanda aproximadamente seis horas, es una forma fácil de escapar de la ciudad porteña, disfrutar de un descanso en un entorno completamente diferen con actividades divertidas.
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