Escapadas por Buenos Aires: el pintoresco pueblo en el que se celebrará La Fiesta del Salame Serrano

A propósito de las vacaciones de invierno, llega uno de los eventos más esperados a Sierra de la Ventana: la Gran Fiesta del Salame Serrano. El encuentro tradicional reúne gastronomía local, música en vivo y diferentes actividades, ideal para pasar un fin de semana distinto en la provincia de Buenos Aires.

La estrella del evento será un salame serrano artesanal de 50 metros de largo que primero será exhibido y después compartido para que haya una degustación del público presente. La fiesta se realizará el domingo 26 de julio desde las 11 h sobre la calle Roca, frente al Museo del Mate.

Si bien, en un comienzo está planificada para el próximo 19 de julio, la final del Mundial modificó los planes para que todos puedan disfrutarlo. La entrada es libre y gratuita. Además de la exhibición y degustación del salame serrano, habrá un concurso con premios diferentes para adivinar el peso del salame y se podrá disfrutar de un paseo gastronómico con quesos, empanadas y productos regionales.

Estación de trenes de Sierra de la Ventana

Dónde queda Sierra de la Ventana

Ubicado a 570 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en Tornquist, se puede llegar fácilmente a Sierra de la Ventana.

Cómo llegar a Sierra de la Ventana

El recorrido habitual es tomar la Ruta Nacional 3 hasta alcanzar la zona de Azul y luego seguir por la Ruta Nacional 33 hasta Pigüé. Desde ahí se debe continuar por la Ruta Provincial 76 que lleva a Sierra de la Ventana.

Si bien es un viaje extenso, que demanda aproximadamente seis horas, es una forma fácil de escapar de la ciudad porteña, disfrutar de un descanso en un entorno completamente diferen con actividades divertidas.