Escapadas por Buenos Aires: las bodegas recomendadas para visitar en primavera

El recorrido combina degustación de vinos y quesos, una visita por el pequeño pueblo rural y un almuerzo en un restaurante de campo.

3. Bodega La Blanqueada: una cava construida con bioconstrucción

En la zona rural de Las Flores aparece una propuesta que llama la atención por uno de sus espacios centrales: la cava, construida mediante técnicas de bioconstrucción.

La visita se realiza los sábados a las 12:30 y contempla un recorrido por el sector donde se elaboran los vinos y por la cava. La experiencia incluye la degustación de dos etiquetas acompañadas por un menú de tres pasos, una combinación que la convierte en una alternativa para quienes buscan sumar gastronomía al paseo.

La llegada de los días más cálidos invita a recorrer propuestas vinculadas con la producción vitivinícola en distintos puntos bonaerenses.

4. Bodega Cordón Blanco: el paisaje serrano de Tandil como escenario

Tandil también tiene su lugar dentro del mapa vitivinícola bonaerense. Allí, Bodega Cordón Blanco propone recorrer los viñedos y las instalaciones de elaboración para conocer las características de la producción en esta zona de las sierras de Tandilia.

Durante la visita se pueden degustar entre uno y cuatro vinos, según la modalidad elegida. La experiencia dura alrededor de una hora y media y funciona con reserva previa y cupos limitados. Para septiembre, la agenda publicada contempla visitas de martes a viernes y distintos horarios durante sábado y domingo.

5. Bodega Saldungaray: vinos entre las sierras bonaerenses

En el sudoeste provincial, Bodega Saldungaray ofrece una de las postales más particulares del circuito vitivinícola bonaerense. Está ubicada en el Pueblo Turístico Saldungaray, dentro del partido de Tornquist y cerca de Sierra de la Ventana.

El establecimiento cuenta con 20 hectáreas de vides y cultiva variedades como malbec, merlot, tempranillo, cabernet sauvignon, cabernet franc, pinot noir, chardonnay y sauvignon blanc.

Durante septiembre recibe visitantes de jueves a domingos y feriados, con recorridos guiados entre las 11 y las 18. También ofrece catas dirigidas los viernes y sábados por la tarde-noche: duran aproximadamente una hora y media, incluyen tres vinos y se acompañan con una picada.