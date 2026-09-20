Un oasis en el desierto trasandino con termas y vegetación exuberante
Chile, turismo: Pica sorprende en medio del desierto con cultivos de mangos y limones, además de piscinas naturales con aguas semitermales.
En la Región de Tarapacá, en el norte de Chile, se encuentra Pica, una localidad que sorprende por su contraste con el entorno desértico que la rodea. En medio de uno de los territorios más secos del planeta, el pueblo aparece como un auténtico oasis natural, con palmeras, árboles frutales y calles rodeadas de vegetación.
Ubicada a unos 114 kilómetros de Iquique, Pica se convirtió en un destino atractivo para quienes buscan descubrir paisajes diferentes dentro del turismo en Chile. Su vegetación y sus cultivos aportan un escenario inesperado en plena zona árida, mientras que las temperaturas agradables durante gran parte del año permiten recorrer la localidad y sus alrededores en distintas épocas.
Qué se puede hacer en Pica
Uno de los principales puntos de interés de Pica es la Cocha Resbaladero, una formación natural con agua semitermal que alcanza temperaturas superiores a los 30 °C. El espacio está rodeado de piedras y vegetación, y desde hace varias décadas es elegido tanto por habitantes como por turistas que buscan descansar y disfrutar de las aguas en medio del oasis.
La disponibilidad constante de agua permitió desarrollar una actividad agrícola sorprendente para una zona tan árida. Gracias a estas condiciones, Pica logró convertirse en una reconocida zona productora de frutas tropicales, con los limones como uno de sus productos más característicos. También se cultivan mangos, naranjas, guayabas y pomelos, utilizados para preparar jugos, dulces, conservas y distintas elaboraciones de productores locales.
El desarrollo de Pica está estrechamente relacionado con antiguos métodos de agricultura y manejo del agua, que hicieron posible mantener los cultivos a pesar de las condiciones extremas del desierto. A poca distancia se encuentra Matilla, otra localidad que forma parte del oasis y que conserva antiguas construcciones, tradiciones agrícolas y productos regionales elaborados a partir de las frutas que se producen en la zona.
Para quienes buscan ampliar el recorrido por el norte de Chile, Pica también funciona como punto de partida hacia diferentes atractivos naturales. Desde el pueblo se pueden realizar excursiones a la Quebrada de Chacarillas, famosa por sus huellas de dinosaurios, además de visitar el Salar del Huasco y otros paisajes característicos del altiplano de Tarapacá.
La localidad dispone de hoteles, alojamientos, restaurantes y servicios turísticos para recibir visitantes, mientras que la plaza y las calles cercanas concentran buena parte de la actividad cotidiana. En 2025, Pica obtuvo por primera vez la Distinción Municipalidad Turística de Sernatur, un reconocimiento vinculado con las acciones impulsadas para consolidar su propuesta como destino natural y cultural.
Entre aguas semitermales, árboles frutales y vegetación que contrasta con la inmensidad del desierto, Pica ofrece una de las imágenes más particulares del norte chileno. El pueblo demuestra cómo la presencia del agua puede transformar por completo un territorio extremadamente seco y convertirlo en un inesperado oasis para quienes recorren Chile y sus destinos turísticos.
Dónde queda y cómo llegar a Pica
Pica está ubicada en la Región de Tarapacá, en el norte de Chile, a unos 114 kilómetros de Iquique. Para quienes viajan desde Argentina, una alternativa es llegar primero a Iquique y desde allí continuar por ruta hasta este particular oasis en medio del desierto. El trayecto permite atravesar paisajes áridos que contrastan con la vegetación que aparece al acercarse a la localidad.
Desde Iquique, el viaje hasta Pica se puede realizar en auto, taxi o transporte público, siguiendo la Ruta 16 y luego tomando el acceso hacia la localidad.
El recorrido es relativamente sencillo y permite llegar en pocas horas, por lo que Pica puede incorporarse a un itinerario de turismo por el norte de Chile. Para quienes buscan conocer sus aguas semitermales, cultivos y paisajes naturales, es recomendable contar con tiempo suficiente para recorrer tanto el pueblo como sus alrededores.
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