Un oasis en el desierto trasandino con termas y vegetación exuberante

Para quienes buscan ampliar el recorrido por el norte de Chile, Pica también funciona como punto de partida hacia diferentes atractivos naturales. Desde el pueblo se pueden realizar excursiones a la Quebrada de Chacarillas, famosa por sus huellas de dinosaurios, además de visitar el Salar del Huasco y otros paisajes característicos del altiplano de Tarapacá.

La localidad dispone de hoteles, alojamientos, restaurantes y servicios turísticos para recibir visitantes, mientras que la plaza y las calles cercanas concentran buena parte de la actividad cotidiana. En 2025, Pica obtuvo por primera vez la Distinción Municipalidad Turística de Sernatur, un reconocimiento vinculado con las acciones impulsadas para consolidar su propuesta como destino natural y cultural.

Entre aguas semitermales, árboles frutales y vegetación que contrasta con la inmensidad del desierto, Pica ofrece una de las imágenes más particulares del norte chileno. El pueblo demuestra cómo la presencia del agua puede transformar por completo un territorio extremadamente seco y convertirlo en un inesperado oasis para quienes recorren Chile y sus destinos turísticos.

Dónde queda y cómo llegar a Pica

Pica está ubicada en la Región de Tarapacá, en el norte de Chile, a unos 114 kilómetros de Iquique. Para quienes viajan desde Argentina, una alternativa es llegar primero a Iquique y desde allí continuar por ruta hasta este particular oasis en medio del desierto. El trayecto permite atravesar paisajes áridos que contrastan con la vegetación que aparece al acercarse a la localidad.

Desde Iquique, el viaje hasta Pica se puede realizar en auto, taxi o transporte público, siguiendo la Ruta 16 y luego tomando el acceso hacia la localidad.

El recorrido es relativamente sencillo y permite llegar en pocas horas, por lo que Pica puede incorporarse a un itinerario de turismo por el norte de Chile. Para quienes buscan conocer sus aguas semitermales, cultivos y paisajes naturales, es recomendable contar con tiempo suficiente para recorrer tanto el pueblo como sus alrededores.