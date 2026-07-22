Turismo en Salta: el fascinante destino entre pimientos y cactus con paisajes únicos y tradicionales
Su cercanía con otros atractivos turísticos lo convierte en una excelente alternativa para una escapada de varios días por el oeste salteño.
La provincia de Salta es uno de los destinos más elegidos del norte argentino gracias a sus paisajes, su gastronomía y sus pueblos históricos. Entre ellos se destaca una pequeña localidad ubicada en los Valles Calchaquíes que enamora con sus extensos campos de pimientos, cardones centenarios y un entorno ideal para quienes buscan descansar lejos del ritmo de las grandes ciudades.
Con calles tranquilas, construcciones de adobe y una fuerte identidad cultural, este destino combina naturaleza, historia y tradiciones.
Qué se puede hacer en Payogasta
Uno de los principales atractivos de Payogasta es recorrer sus calles y disfrutar del paisaje típico de los Valles Calchaquíes, donde predominan las casas de adobe, las antiguas fincas y los cultivos de pimientos que, durante la época de cosecha, tiñen de rojo buena parte del paisaje.
A pocos kilómetros del pueblo se encuentra el Parque Nacional Los Cardones, uno de los espacios naturales más importantes de Salta. Allí es posible realizar recorridos panorámicos entre enormes cactus, observar fauna autóctona y descubrir restos arqueológicos e incluso antiguas huellas de dinosaurios.
Muchos viajeros también aprovechan la visita para acercarse a la cercana localidad de Cachi, donde pueden recorrer el casco histórico, conocer la Iglesia San José, visitar el Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz o descubrir el famoso Ovnipuerto, uno de los atractivos más curiosos de la región.
Para quienes disfrutan del turismo de naturaleza, los alrededores ofrecen caminatas, fotografía de paisajes, observación de aves y excursiones por el Valle Encantado, reconocido por sus formaciones rocosas moldeadas por el viento y la erosión.
Dónde queda Payogasta
Payogasta está ubicado en el oeste de la provincia de Salta, dentro del departamento de Cachi, en pleno corazón de los Valles Calchaquíes.
El pueblo se encuentra a aproximadamente 152 kilómetros de la ciudad de Salta y está rodeado por montañas, campos agrícolas y algunos de los paisajes más representativos del noroeste argentino.
Gracias a su ubicación, suele formar parte de los circuitos turísticos que incluyen Cachi, el Parque Nacional Los Cardones y la emblemática Cuesta del Obispo.
Cómo llegar a Payogasta
Desde la ciudad de Salta, la forma más habitual de llegar es por la Ruta Provincial 33, atravesando la espectacular Cuesta del Obispo, uno de los caminos panorámicos más famosos del país.
El recorrido demanda alrededor de tres horas en automóvil, aunque suele extenderse debido a las paradas que realizan los visitantes para disfrutar de los distintos miradores y paisajes del trayecto.
También existen servicios de ómnibus que conectan la capital salteña con la zona de Payogasta y Cachi, especialmente durante las temporadas de mayor movimiento turístico.
Por su tranquilidad, su riqueza cultural y los paisajes dominados por cardones, montañas y campos de pimientos, Payogasta se consolida como uno de los pueblos más encantadores de Salta para descubrir durante cualquier época del año.
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