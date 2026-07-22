Turismo en Salta: el fascinante destino entre pimientos y cactus con paisajes únicos y tradicionales

Para quienes disfrutan del turismo de naturaleza, los alrededores ofrecen caminatas, fotografía de paisajes, observación de aves y excursiones por el Valle Encantado, reconocido por sus formaciones rocosas moldeadas por el viento y la erosión.

Dónde queda Payogasta

Payogasta está ubicado en el oeste de la provincia de Salta, dentro del departamento de Cachi, en pleno corazón de los Valles Calchaquíes.

El pueblo se encuentra a aproximadamente 152 kilómetros de la ciudad de Salta y está rodeado por montañas, campos agrícolas y algunos de los paisajes más representativos del noroeste argentino.

Gracias a su ubicación, suele formar parte de los circuitos turísticos que incluyen Cachi, el Parque Nacional Los Cardones y la emblemática Cuesta del Obispo.

Cómo llegar a Payogasta

Desde la ciudad de Salta, la forma más habitual de llegar es por la Ruta Provincial 33, atravesando la espectacular Cuesta del Obispo, uno de los caminos panorámicos más famosos del país.

El recorrido demanda alrededor de tres horas en automóvil, aunque suele extenderse debido a las paradas que realizan los visitantes para disfrutar de los distintos miradores y paisajes del trayecto.

También existen servicios de ómnibus que conectan la capital salteña con la zona de Payogasta y Cachi, especialmente durante las temporadas de mayor movimiento turístico.

Por su tranquilidad, su riqueza cultural y los paisajes dominados por cardones, montañas y campos de pimientos, Payogasta se consolida como uno de los pueblos más encantadores de Salta para descubrir durante cualquier época del año.