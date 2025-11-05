Turismo en Misiones: el destino para encontrarse con cascadas, selva y aventura

Entrada general: $45.000

Nacionales: $15.000

Residentes de Misiones: $5.000

Estudiantes nacionales: $7.000

Menores de 6 años y personas con discapacidad: sin cargo

Saltos del Moconá: una rareza natural única

image

En el Parque Provincial Moconá, al sur de la provincia, los saltos se distinguen por su particularidad: caídas de agua longitudinales que corren paralelas al río. El paseo náutico es una de las experiencias más elegidas, siempre que el nivel del agua lo permita.

Valores de ingreso al Parque Provincial Moconá:

Entrada general: $15.000

Residentes argentinos: $6.000

Jubilados: $3.000

Misioneros: $3.000

Residentes de El Soberbio y San Pedro: $2.000

Paseo Náutico sobre el río Uruguay:

image

Misioneros: $21.000 (lunes a viernes) / $26.500 (fines de semana y feriados)

Residentes argentinos: $35.000

Extranjeros: $50.500

Reducciones jesuíticas: historia y espiritualidad

image

Los restos de las misiones fundadas por los jesuitas en los siglos XVII y XVIII son uno de los mayores atractivos culturales de la provincia. San Ignacio Miní, Santa Ana, Loreto y Santa María la Mayor permiten revivir la historia y el legado espiritual que marcaron la región.

Precios de ingreso a las reducciones:

Entrada general (extranjeros): $15.000

Argentinos (con DNI): $6.000

Misioneros: $2.000

Jubilados y estudiantes nacionales: $4.000

Menores de 6 años y personas con discapacidad: sin cargo

Wanda: piedras preciosas y turismo subterráneo

image

A pocos kilómetros de Puerto Iguazú, Wanda deslumbra con sus minas de amatistas, ágatas y topacios. Los visitantes pueden participar en recorridos guiados a cielo abierto y subterráneos, descubriendo el proceso natural de formación de estas gemas.

Salto Encantado: belleza y naturaleza en el corazón misionero

Ubicado en el centro de la provincia, el Parque Provincial Salto Encantado ofrece una cascada de más de 60 metros rodeada de vegetación exuberante, senderos y miradores naturales. Es solo uno de los cientos de saltos que forman parte del paisaje misionero.

Ingreso a parques provinciales (Salto Encantado, Urugua-í, Teyú Cuaré, entre otros):