Turismo en Misiones: el destino para encontrarse con cascadas, selva y aventura

Misiones se prepara para recibir a miles de visitantes con propuestas para todos los gustos en estos últimos meses del año.

Misiones vuelve a posicionarse como uno de los destinos más buscados del país. Su increíble combinación de naturaleza, historia y cultura la convierte en el lugar ideal para desconectarse de la rutina y disfrutar de experiencias inolvidables en familia, pareja o con amigos.

Desde las imponentes Cataratas del Iguazú hasta las joyas escondidas como los Saltos del Moconá, pasando por las reducciones jesuíticas y las minas de piedras preciosas de Wanda, la provincia ofrece una amplia variedad de propuestas para todos los viajeros.

Lo que se puede hacer en Misiones

image

Cataratas del Iguazú: maravilla del mundo

Ubicadas en el Parque Nacional Iguazú, estas cataratas son uno de los espectáculos naturales más impactantes del planeta. Los visitantes pueden recorrer los circuitos superior, inferior y la Garganta del Diablo, además de realizar paseos náuticos o excursiones en 4x4 por la selva.

Tarifas de ingreso al Parque Nacional Iguazú:

  • Entrada general: $45.000

  • Nacionales: $15.000

  • Residentes de Misiones: $5.000

  • Estudiantes nacionales: $7.000

  • Menores de 6 años y personas con discapacidad: sin cargo

Saltos del Moconá: una rareza natural única

image

En el Parque Provincial Moconá, al sur de la provincia, los saltos se distinguen por su particularidad: caídas de agua longitudinales que corren paralelas al río. El paseo náutico es una de las experiencias más elegidas, siempre que el nivel del agua lo permita.

Valores de ingreso al Parque Provincial Moconá:

  • Entrada general: $15.000

  • Residentes argentinos: $6.000

  • Jubilados: $3.000

  • Misioneros: $3.000

  • Residentes de El Soberbio y San Pedro: $2.000

Paseo Náutico sobre el río Uruguay:

image

  • Misioneros: $21.000 (lunes a viernes) / $26.500 (fines de semana y feriados)

  • Residentes argentinos: $35.000

  • Extranjeros: $50.500

Reducciones jesuíticas: historia y espiritualidad

image

Los restos de las misiones fundadas por los jesuitas en los siglos XVII y XVIII son uno de los mayores atractivos culturales de la provincia. San Ignacio Miní, Santa Ana, Loreto y Santa María la Mayor permiten revivir la historia y el legado espiritual que marcaron la región.

Precios de ingreso a las reducciones:

  • Entrada general (extranjeros): $15.000

  • Argentinos (con DNI): $6.000

  • Misioneros: $2.000

  • Jubilados y estudiantes nacionales: $4.000

  • Menores de 6 años y personas con discapacidad: sin cargo

Wanda: piedras preciosas y turismo subterráneo

image

A pocos kilómetros de Puerto Iguazú, Wanda deslumbra con sus minas de amatistas, ágatas y topacios. Los visitantes pueden participar en recorridos guiados a cielo abierto y subterráneos, descubriendo el proceso natural de formación de estas gemas.

Salto Encantado: belleza y naturaleza en el corazón misionero

Ubicado en el centro de la provincia, el Parque Provincial Salto Encantado ofrece una cascada de más de 60 metros rodeada de vegetación exuberante, senderos y miradores naturales. Es solo uno de los cientos de saltos que forman parte del paisaje misionero.

Ingreso a parques provinciales (Salto Encantado, Urugua-í, Teyú Cuaré, entre otros):

  • Entrada general: $15.000

  • Residentes argentinos: $6.000

  • Jubilados: $3.000

  • Misioneros: $3.000

  • Menores de 6 años y personas con discapacidad: sin cargo

