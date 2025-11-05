Turismo en Misiones: el destino para encontrarse con cascadas, selva y aventura
Misiones se prepara para recibir a miles de visitantes con propuestas para todos los gustos en estos últimos meses del año.
Misiones vuelve a posicionarse como uno de los destinos más buscados del país. Su increíble combinación de naturaleza, historia y cultura la convierte en el lugar ideal para desconectarse de la rutina y disfrutar de experiencias inolvidables en familia, pareja o con amigos.
Desde las imponentes Cataratas del Iguazú hasta las joyas escondidas como los Saltos del Moconá, pasando por las reducciones jesuíticas y las minas de piedras preciosas de Wanda, la provincia ofrece una amplia variedad de propuestas para todos los viajeros.
Lo que se puede hacer en Misiones
Cataratas del Iguazú: maravilla del mundo
Ubicadas en el Parque Nacional Iguazú, estas cataratas son uno de los espectáculos naturales más impactantes del planeta. Los visitantes pueden recorrer los circuitos superior, inferior y la Garganta del Diablo, además de realizar paseos náuticos o excursiones en 4x4 por la selva.
Tarifas de ingreso al Parque Nacional Iguazú:
-
Entrada general: $45.000
Nacionales: $15.000
Residentes de Misiones: $5.000
Estudiantes nacionales: $7.000
Menores de 6 años y personas con discapacidad: sin cargo
Saltos del Moconá: una rareza natural única
En el Parque Provincial Moconá, al sur de la provincia, los saltos se distinguen por su particularidad: caídas de agua longitudinales que corren paralelas al río. El paseo náutico es una de las experiencias más elegidas, siempre que el nivel del agua lo permita.
Valores de ingreso al Parque Provincial Moconá:
-
Entrada general: $15.000
Residentes argentinos: $6.000
Jubilados: $3.000
Misioneros: $3.000
Residentes de El Soberbio y San Pedro: $2.000
Paseo Náutico sobre el río Uruguay:
-
Misioneros: $21.000 (lunes a viernes) / $26.500 (fines de semana y feriados)
Residentes argentinos: $35.000
Extranjeros: $50.500
Reducciones jesuíticas: historia y espiritualidad
Los restos de las misiones fundadas por los jesuitas en los siglos XVII y XVIII son uno de los mayores atractivos culturales de la provincia. San Ignacio Miní, Santa Ana, Loreto y Santa María la Mayor permiten revivir la historia y el legado espiritual que marcaron la región.
Precios de ingreso a las reducciones:
-
Entrada general (extranjeros): $15.000
Argentinos (con DNI): $6.000
Misioneros: $2.000
Jubilados y estudiantes nacionales: $4.000
Menores de 6 años y personas con discapacidad: sin cargo
Wanda: piedras preciosas y turismo subterráneo
A pocos kilómetros de Puerto Iguazú, Wanda deslumbra con sus minas de amatistas, ágatas y topacios. Los visitantes pueden participar en recorridos guiados a cielo abierto y subterráneos, descubriendo el proceso natural de formación de estas gemas.
Salto Encantado: belleza y naturaleza en el corazón misionero
Ubicado en el centro de la provincia, el Parque Provincial Salto Encantado ofrece una cascada de más de 60 metros rodeada de vegetación exuberante, senderos y miradores naturales. Es solo uno de los cientos de saltos que forman parte del paisaje misionero.
Ingreso a parques provinciales (Salto Encantado, Urugua-í, Teyú Cuaré, entre otros):
-
Entrada general: $15.000
Residentes argentinos: $6.000
Jubilados: $3.000
Misioneros: $3.000
Menores de 6 años y personas con discapacidad: sin cargo
