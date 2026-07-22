Escapadas por Buenos Aires: el histórico pueblo que renació gracias a su gastronomía
Un destino turístico cerca de la ciudad guarda tradición en sus calles y se destaca la amabilidad de su gente con una hospitalidad sin igual.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Entre los diferentes destinos que brinda se encuentra Abbott, un pequeño destino con gran calidez humana y una gran historia detrás. No solo es ideal para visitar y alejarse del ajetreo de la capital sino que es una excelente oportunidad para saber más sobre sus inicios.
Aquellos que van pueden acompañar su visita disfrutando de su oferta gastronómica, el paseo de emprendedores, su tranquilidad y las calles llenas de historia. Con ese aire rural, Abbott invita a dejar atrás el bullicio de la ciudad y a disfrutar de sus paisajes rurales.
Qué se puede hacer en Abbott
- Se pueden visitar sus alrededores como Uribelarrea, Cañuelas y Lobos, distantes a pocos kilómetros.
- Disfrutar de la gastronomía en Don Tomás, una parrilla libre a la entrada del pueblo atendida por Leo Kelly, con porciones bien abundantes.
- Ir a Amar Té & Café, una espléndida casa con jardín, donde se recibe a los viajeros que quieran tomar infusiones en hebras en teteras de porcelana con el tiempo y el sabor adecuado o café en distintos tipos de filtrado junto con una pastelería para disfrutar.
- Pasar por la cancha de pelota paleta, que es una edificación preciosa de antaño que cuida Stella Maris Giallonardi desde hace 14 años, conocida por sus empanadas al disco y por las pelotas que vende a los que llegan a jugar.
- Conocer La capilla Santa María de Cortona que se inauguró el 14 de diciembre de 1924, en terrenos donados por Margarita Cunningham de Garrahan.
- Hospedarse en el flamante hotel Abbot y comer algo en el restaurante La Esquina de Maru Pechín y Nahuel Cuesta, donde se cocinan bondiola a la mostaza, raviolones de verdura o abadejo, entre otras especialidades –también se puede ir a tomar el té con tortas o el desayuno– es la opción ideal para los que quieran amanecer en el campo y conseguir el desenchufe real en una bella casona de 1927 restaurada.
Dónde queda Abbott
Abbott es una localidad argentina, ubicada en el partido de Monte, a una distancia de 23 km de dicha localidad, y a 100 km de las principales ciudades de la provincia de Buenos Aires.
Cómo llegar a Abbott
Desde la capital, el viaje es bastante simple. Solo se tiene que tomar la Ruta Nacional 3 hacia el sur y seguir las indicaciones para llegar a Abbott. El camino es bastante pintoresco, así que se puede aprovechar cada minuto del viaje.
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