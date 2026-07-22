Turismo en Uruguay: el pueblo costero tranquilo que es económico e ideal para las vacaciones de invierno

Las playas de Piriápolis son ideales para disfrutar en familia gracias a sus aguas tranquilas. Además, en la zona se pueden practicar deportes náuticos como kayak, paddle surf, pesca deportiva y paseos en embarcaciones.

Por la noche, el destino cuenta con restaurantes, cafeterías y bares donde es posible degustar pescados, mariscos y platos típicos de la gastronomía uruguaya a precios generalmente más accesibles que en otros balnearios cercanos.

Dónde queda Piriápolis

Piriápolis está ubicado en el departamento de Maldonado, sobre la costa sur de Uruguay.

Se encuentra aproximadamente a 100 kilómetros de Montevideo y a unos 40 kilómetros de Punta del Este, lo que lo convierte en una excelente alternativa para quienes desean disfrutar del mar en un entorno más tranquilo.

Su ubicación estratégica permite combinar playas, naturaleza y excursiones hacia otros puntos turísticos de la costa uruguaya.

Cómo llegar a Piriápolis

Desde Montevideo, la forma más sencilla de llegar es por la Ruta Interbalnearia (Ruta IB), un recorrido de aproximadamente una hora y media en automóvil.

Quienes viajan desde Buenos Aires pueden cruzar en ferry hacia Colonia del Sacramento o Montevideo y continuar el viaje por carretera. También existen servicios de ómnibus que conectan diariamente Piriápolis con las principales ciudades uruguayas.

Gracias a sus playas, su entorno natural, su tranquilidad y una oferta turística para todos los presupuestos, Piriápolis se mantiene como uno de los destinos más recomendados para disfrutar de unas vacaciones de verano en Uruguay sin realizar un gasto excesivo.