Turismo en Uruguay: el pueblo costero tranquilo que es económico e ideal para las vacaciones de invierno
Se trata de una ciudad balnearia que conserva un ambiente relajado y familiar.
Uruguay cuenta con una gran variedad de destinos para disfrutar de unas vacaciones junto al mar, pero hay un lugar que combina playas, historia, naturaleza y precios accesibles, convirtiéndose en una de las mejores opciones para una escapada de verano.
Ubicada sobre la costa del departamento de Maldonado, esta localidad ofrece kilómetros de playa, cerros con vistas panorámicas, una amplia propuesta gastronómica y múltiples actividades al aire libre. Gracias a su cercanía con Montevideo y Punta del Este, cada año recibe a miles de visitantes que buscan descansar sin gastar tanto como en otros destinos de la región.
Qué se pueden hacer en Piriápolis
Uno de los principales atractivos de Piriápolis es recorrer la Rambla de los Argentinos, un paseo costero ideal para caminar, andar en bicicleta o disfrutar de la vista al Río de la Plata mientras se contempla el atardecer.
Otra de las actividades más populares es subir al Cerro San Antonio, al que se puede acceder en auto o mediante una aerosilla. Desde la cima se obtiene una de las mejores panorámicas de toda la ciudad y de la costa uruguaya.
Los amantes de la naturaleza también pueden visitar el Cerro Pan de Azúcar, uno de los puntos más altos del país, que ofrece senderos para trekking y vistas privilegiadas para quienes llegan hasta la cumbre.
Las playas de Piriápolis son ideales para disfrutar en familia gracias a sus aguas tranquilas. Además, en la zona se pueden practicar deportes náuticos como kayak, paddle surf, pesca deportiva y paseos en embarcaciones.
Por la noche, el destino cuenta con restaurantes, cafeterías y bares donde es posible degustar pescados, mariscos y platos típicos de la gastronomía uruguaya a precios generalmente más accesibles que en otros balnearios cercanos.
Dónde queda Piriápolis
Piriápolis está ubicado en el departamento de Maldonado, sobre la costa sur de Uruguay.
Se encuentra aproximadamente a 100 kilómetros de Montevideo y a unos 40 kilómetros de Punta del Este, lo que lo convierte en una excelente alternativa para quienes desean disfrutar del mar en un entorno más tranquilo.
Su ubicación estratégica permite combinar playas, naturaleza y excursiones hacia otros puntos turísticos de la costa uruguaya.
Cómo llegar a Piriápolis
Desde Montevideo, la forma más sencilla de llegar es por la Ruta Interbalnearia (Ruta IB), un recorrido de aproximadamente una hora y media en automóvil.
Quienes viajan desde Buenos Aires pueden cruzar en ferry hacia Colonia del Sacramento o Montevideo y continuar el viaje por carretera. También existen servicios de ómnibus que conectan diariamente Piriápolis con las principales ciudades uruguayas.
Gracias a sus playas, su entorno natural, su tranquilidad y una oferta turística para todos los presupuestos, Piriápolis se mantiene como uno de los destinos más recomendados para disfrutar de unas vacaciones de verano en Uruguay sin realizar un gasto excesivo.
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