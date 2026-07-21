El pintoresco pueblo a tres horas de Buenos Aires para hacer una escapada en pleno invierno
Se ubica a 250 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con un complejo de piscinas termales que es la estrella del lugar. Cómo llegar y qué hacer.
Durante las vacaciones de invierno, muchos turistas buscan destinos cercanos para disfrutar en familia y realizar escapadas sin alejarse demasiado de la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, Tapalqué aparece como una alternativa ideal dentro de la provincia, con propuestas culturales, gastronomía regional y actividades para todas las edades.
Uno de las principales atractivos del pueblo, cuya población ronda los 10 mil habitantes, es la Fiesta del Pastelito y el Chocolate Caliente, un evento con entrada gratuita, opciones gastronómicas y espectáculos en vivo que atrapan la atención de los turistas. Además, cuenta con un amplio complejo de piscinas termales que lo hacen ideal para visitar en cualquier época del año.
Qué se puede hacer en Tapalqué
Además de la Fiesta del Pastelito y el Chocolate Caliente, Tapalqué ofrece distintas actividades para quienes buscan una escapada durante el invierno. Uno de sus principales atractivos es el Complejo Termal Tapalqué, un espacio con aguas termales, sectores de descanso y propuestas pensadas para relajarse.
Otra opción es recorrer el balneario municipal, ubicado junto al arroyo Tapalqué, donde se pueden realizar caminatas, paseos en bicicleta y disfrutar de espacios verdes al aire libre. También es posible conocer la historia del pueblo a través de sus lugares tradicionales y combinar la visita con su oferta gastronómica y de alojamiento.
Dónde queda Tapalqué
Este pequeño pueblo está ubicado en el centro de la provincia de Buenos Aires, a unos 250 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Se encuentra cerca de Azul y Olavarría y forma parte de una zona conocida por sus paisajes rurales, su tranquilidad y sus propuestas de turismo termal.
Cómo llegar a Tapalqué
Para llegar a Tapalqué desde CABA, la opción más habitual es tomar la Ruta Nacional 3 en dirección a Azul y luego continuar por la Ruta Provincial 51 hasta la localidad.
El viaje tiene una duración aproximada de tres a cuatro horas, dependiendo del tránsito y del estado de las rutas. También se puede optar por servicios de combis o excursiones organizadas que salen desde distintos puntos del AMBA, una alternativa práctica para quienes prefieren viajar sin manejar.
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