El pintoresco pueblo a tres horas de Buenos Aires para hacer una escapada en pleno invierno

Cómo llegar a Tapalqué

Para llegar a Tapalqué desde CABA, la opción más habitual es tomar la Ruta Nacional 3 en dirección a Azul y luego continuar por la Ruta Provincial 51 hasta la localidad.

El viaje tiene una duración aproximada de tres a cuatro horas, dependiendo del tránsito y del estado de las rutas. También se puede optar por servicios de combis o excursiones organizadas que salen desde distintos puntos del AMBA, una alternativa práctica para quienes prefieren viajar sin manejar.