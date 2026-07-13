El imponente pueblo secreto de Argentina al que solo se puede ingresar desde Bolivia
Además de su particular ubicación, el destino ofrece escenarios selváticos, senderos naturales y una tranquilidad difícil de encontrar en otros puntos turísticos.
En el norte argentino existe un destino que sorprende a los viajeros por una característica muy particular: aunque pertenece al país, su acceso más utilizado implica cruzar primero hacia territorio extranjero. Esta curiosidad lo convirtió en uno de los lugares más llamativos para quienes buscan paisajes diferentes y experiencias alejadas del turismo tradicional.
Rodeado de montañas, vegetación abundante y caminos poco transitados, este pequeño rincón conserva una identidad única marcada por la naturaleza y por la vida de frontera. Su aislamiento permitió que mantenga costumbres propias y una conexión especial con las comunidades cercanas.
Qué se puede hacer en Los Toldos
Los Toldos es un pueblo salteño que se destaca por sus paisajes de selva de montaña y por estar rodeado por las Yungas, uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del norte argentino.
Entre sus principales atractivos se encuentran las caminatas por senderos naturales, los recorridos entre cerros, la observación de flora y fauna autóctona y el contacto directo con un ambiente prácticamente intacto.
Además, es considerado la puerta de entrada al Parque Nacional Baritú, una de las áreas protegidas más aisladas del país. Este sitio permite conocer paisajes selváticos, ríos y especies características de la región.
Su cercanía con Bolivia también forma parte de la experiencia, ya que el intercambio cultural con las localidades vecinas influyó durante años en las tradiciones, la gastronomía y la vida cotidiana del pueblo.
Donde queda Los Toldos
Los Toldos se encuentra en la provincia de Salta, dentro del departamento de Santa Victoria, en el extremo norte del territorio argentino y muy cerca del límite con Bolivia.
La localidad está ubicada entre montañas y zonas selváticas, lo que durante mucho tiempo dificultó su conexión directa con otros puntos de Argentina. Esta condición geográfica hizo que su relación diaria con las comunidades bolivianas cercanas fuera mucho más fuerte.
El pueblo cuenta con pocos habitantes y es elegido especialmente por viajeros que buscan tranquilidad, naturaleza y destinos con historias diferentes.
Cómo llegar a Los Toldos
La manera más utilizada para llegar a Los Toldos es mediante un recorrido que pasa por Bolivia. Muchos visitantes ingresan desde la ciudad boliviana de Bermejo, ya que este camino resulta más accesible que otras alternativas por territorio argentino.
Para hacerlo, se debe cruzar la frontera y luego continuar el trayecto hasta la localidad salteña. Debido a sus características geográficas, se recomienda planificar el viaje con anticipación, revisar el estado de los caminos y llevar todo lo necesario para recorrer una zona alejada de los grandes centros urbanos.
Gracias a su combinación de selva, montañas e historia fronteriza, Los Toldos se convirtió en uno de los destinos más curiosos y sorprendentes del norte argentino.
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