Investigan una presunta estafa piramidal en Salta: detuvieron a tres sospechosos y secuestraron autos
La causa cuenta con cinco denunciantes y no descartan la existencia de otros damnificados.
En el marco de una investigación por estafas reiteradas, la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), ordenó seis allanamientos simultáneos en la ciudad de Salta, que culminaron con la detención de tres sospechosos y el secuestro de documentación y otros elementos de interés para la causa.
Durante los operativos se secuestraron 12 automóviles, dispositivos informáticos, teléfonos celulares, documentación vinculada a la investigación y el pasaporte de uno de los imputados.
La causa reúne cinco denuncias de personas que, según la hipótesis de la Fiscalía, fueron perjudicadas mediante falsas promesas de inversión y operaciones irregulares con vehículos. En ese marco, los investigadores analizan la existencia de un posible esquema financiero tipo Ponzi.
De acuerdo con las denuncias, tras recibir sumas de dinero o vehículos, los compromisos de pago dejaron de cumplirse y las garantías ofrecidas carecían de valor efectivo. En principio, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio sospecharía que los investigados habrían utilizado los aportes de nuevos inversores para cumplir pagos iniciales a otros participantes hasta que habrían dejado de percibir ingresos.
Esta forma de operar habría generado perjuicios patrimoniales millonarios, según la información dada a conocer por el Ministerio Público Fiscal de Salta. A raíz de esto, las autoridades ordenaron seis allanamientos en varios domicilios que estarían vinculados a las firmas investigadas.
Durante la pesquisa, la UDEC identificó domicilios vinculados a los investigados, oficinas comerciales y un predio ubicado en Las Costas, San Lorenzo, donde presuntamente se encontraba parte de la flota de vehículos involucrada.
Además, se detectaron movimientos entre Salta, Buenos Aires y otros países, situación que fue considerada por la Fiscalía como un posible riesgo procesal.
Por este motivo, Salinas Odorisio solicitó ante el Juzgado de Garantías N° 2 del distrito Centro, a cargo del juez Ignacio Colombo, la inmovilización de cuentas bancarias vinculadas a los sospechosos y sus sociedades. Además, pidió la detención de dos de los investigados y la prohibición de salida del país para los tres involucrados.
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