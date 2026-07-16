Investigan una presunta estafa piramidal en Salta: detuvieron a tres sospechosos y secuestraron autos

Durante la pesquisa, la UDEC identificó domicilios vinculados a los investigados, oficinas comerciales y un predio ubicado en Las Costas, San Lorenzo, donde presuntamente se encontraba parte de la flota de vehículos involucrada.

Además, se detectaron movimientos entre Salta, Buenos Aires y otros países, situación que fue considerada por la Fiscalía como un posible riesgo procesal.

Por este motivo, Salinas Odorisio solicitó ante el Juzgado de Garantías N° 2 del distrito Centro, a cargo del juez Ignacio Colombo, la inmovilización de cuentas bancarias vinculadas a los sospechosos y sus sociedades. Además, pidió la detención de dos de los investigados y la prohibición de salida del país para los tres involucrados.