Escapadas por Buenos Aires: la joya considerada como uno de los pueblos más lindos del mundo

Dónde queda Saldungaray

Saldungaray está ubicado en el partido de Tornquist, al suroeste de la provincia de Buenos Aires, dentro de la comarca turística de Sierra de la Ventana. Se encuentra a unos 574 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y muy cerca de Bahía Blanca, lo que lo convierte en una gran opción para combinar naturaleza, historia y cultura en una escapada distinta.

Cómo llegar a Saldungaray

Desde CABA, el viaje es de unas 8 horas en auto. Se toma primero la Ruta Provincial 205 hasta Cañuelas, luego la Ruta Nacional 3 hasta Colonia Nievas y desde allí se empalma con la Ruta 51. Más adelante, al llegar a las Tres Esquinas, se continúa por la Ruta 76, que lleva directo hasta el pueblo.