Escapadas por Buenos Aires: la joya considerada como uno de los pueblos más lindos del mundo
Rodeado de sierras y con una historia única, este pueblo bonaerense fue reconocido internacionalmente y está entre los más lindos del mundo.
La provincia de Buenos Aires es inmensa y variada, y entre sus rincones menos conocidos se esconde un lugar que enamora a primera vista. Se trata de un pueblo con apenas 2.000 habitantes que combina paisajes imponentes, cultura local y una historia que lo convierte en una parada obligada para quienes buscan escapadas diferentes.
Lo que lo hace aún más especial es que fue seleccionado en los Best Tourism Villages de la ONU, un reconocimiento que lo coloca entre los pueblos más pintorescos del planeta. Su origen como fortín en el siglo XIX le otorga un valor histórico enorme, mientras que su entorno natural, en plena comarca de Sierra de la Ventana, lo convierte en un destino ideal para desconectar y disfrutar.
Quienes visitan destacan que el pueblo entero parece un escenario encantador: desde su plaza principal hasta el cauce del río Sauce Grande, cada rincón tiene un atractivo que sorprende. Además, su cercanía con Bahía Blanca y la posibilidad de recorrerlo en un fin de semana largo lo hacen aún más accesible.
Qué se puede hacer en Saldungaray
Una de las postales más emblemáticas es la Plaza Independencia, donde se ubica la Iglesia Nuestra Señora del Tránsito, famosa por una escultura de la Virgen María en reposo traída desde Francia. También se puede recorrer el cauce del río Sauce Grande, que atraviesa el pueblo y ofrece caminatas tranquilas.
Otro punto imperdible es el portal monumental de acceso al cementerio local, diseñado por el arquitecto Francisco Salamone, que se convirtió en un ícono arquitectónico de la zona. Y a solo un kilómetro se encuentra el histórico Fortín Pavón, una reconstrucción que recuerda el rol del pueblo en la defensa del territorio durante el siglo XIX.
Dónde queda Saldungaray
Saldungaray está ubicado en el partido de Tornquist, al suroeste de la provincia de Buenos Aires, dentro de la comarca turística de Sierra de la Ventana. Se encuentra a unos 574 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y muy cerca de Bahía Blanca, lo que lo convierte en una gran opción para combinar naturaleza, historia y cultura en una escapada distinta.
Cómo llegar a Saldungaray
Desde CABA, el viaje es de unas 8 horas en auto. Se toma primero la Ruta Provincial 205 hasta Cañuelas, luego la Ruta Nacional 3 hasta Colonia Nievas y desde allí se empalma con la Ruta 51. Más adelante, al llegar a las Tres Esquinas, se continúa por la Ruta 76, que lleva directo hasta el pueblo.
