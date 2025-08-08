Turismo en Uruguay: el pintoresco pueblo que tuvo la histórica visita de Charles Darwin

Embed - Sacachispas, Uruguay por dentro 28 de Junio del 2025.

Dónde queda Sacachispas

Sacachispas, también llamada Villa Darwin, es una localidad situada en el departamento de Soriano, en Uruguay. Está ubicada a orillas del arroyo Perico Flaco, a aproximadamente 300 kilómetros de la capital, Montevideo. Este pueblo se distingue por haber recibido la visita del famoso naturalista Charles Darwin en el año 1833, un hecho histórico que marcó su identidad y su importancia en la región.

Cómo llegar a Sacachispas

Para viajar desde Montevideo hasta Sacachispas, hay que tomar la Ruta 1 y luego combinar con la Ruta 3 y la Ruta 14. El recorrido total es de aproximadamente 288 kilómetros, lo que representa unas tres horas y media en auto. Además, quienes prefieran el transporte público pueden acceder al pueblo desde ciudades cercanas gracias a las conexiones disponibles.