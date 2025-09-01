Un destino en Brasil con casas coloridas y poco conocido por los turistas

Dónde queda Pirenópolis

Este pueblo está situado dentro del estado de Goiás, a poco más de 200 kilómetros de Brasilia. Uno de los aspectos más valorados de Pirenópolis es que está rodeado por sierras, ríos y una vegetación única que le da un marco natural poco común en el territorio sudamericano.

Cómo llegar a Pirenópolis

La manera más común de llegar a Pirenópolis es desde Brasilia o desde Goiânia. Desde la capital del país el trayecto dura unas dos horas por carretera, mientras que desde Goiânia el viaje es más corto, ya que se deben recorrer algo más de 100 kilómetros. Ambos se pueden realizar en auto o autobús y sin problemas, debido a que el estado de la carretera es óptimo.