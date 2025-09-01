Un destino en Brasil con casas coloridas y poco conocido por los turistas
Ubicado en el estado de Goiás, este pequeño pueblo tiene una población que ronda los 25 mil habitantes. Conocé todos los detalles en la nota.
Brasil es uno de los países con mayor extensión geográfica del mundo, motivo por el cual cuenta con un amplio abanico de destinos que atrapan a los visitantes. Además, presenta una vasta vegetación que lo hace perfecto para conectar con la naturaleza en cualquier momento del año, siendo uno de los sitios más elegidos por los turistas para vacacionar.
Entre los favoritos se encuentra un rincón que aun pasa desapercibido, pero que dentro de no mucho será el faro del turismo en Brasil: Pirenópolis. Este pequeño pueblo tiene una población de 25 mil habitantes y está ubicado en el estado de Goiás, a menos de 200 kilómetros de Brasilia, capital del territorio brasileño. Además de conectar con la naturaleza, este destino ofrece una arquitectura única en Sudamérica.
Qué se puede hacer en Pirenópolis
Pirenópolis combina encanto histórico y naturaleza en un mismo destino. Sus calles de piedra y casonas coloridas transportan a cualquier viajero a la época colonial, mientras que las iglesias antiguas, como la Nossa Senhora do Rosário, siguen siendo centro de celebraciones y donde los fieles acuden durante cada fin de semana.
Además, en los alrededores, senderos y cascadas son ideales para recorrer por completo este destino a pie. A esto se suma una vida cultural activa, con festivales que mezclan música, danzas y sabores típicos que cautivan el paladar de hasta los visitantes más exigentes.
Dónde queda Pirenópolis
Este pueblo está situado dentro del estado de Goiás, a poco más de 200 kilómetros de Brasilia. Uno de los aspectos más valorados de Pirenópolis es que está rodeado por sierras, ríos y una vegetación única que le da un marco natural poco común en el territorio sudamericano.
Cómo llegar a Pirenópolis
La manera más común de llegar a Pirenópolis es desde Brasilia o desde Goiânia. Desde la capital del país el trayecto dura unas dos horas por carretera, mientras que desde Goiânia el viaje es más corto, ya que se deben recorrer algo más de 100 kilómetros. Ambos se pueden realizar en auto o autobús y sin problemas, debido a que el estado de la carretera es óptimo.
