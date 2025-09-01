El pueblo de Jujuy que te invita a conocer una nueva cultura y tradición

La laguna cercana es otro imperdible, con senderos guiados que permiten recorrer su entorno. También se realizan caminatas por los cerros aledaños, con vistas panorámicas que regalan postales inigualables de los paisajes jujeños.

Dónde queda San Francisco de Alfarcito

Este pequeño pueblo se encuentra en el departamento de Cochinoca, a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar. Está ubicado a 170 kilómetros de San Salvador de Jujuy, capital provincial, y a 1.600 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Su ubicación en plena Puna jujeña lo convierte en un destino perfecto para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza en estado puro.

Cómo llegar a San Francisco de Alfarcito

Para llegar desde la capital jujeña, se debe tomar la Ruta Nacional 9 hasta Purmamarca, luego continuar por la Ruta Nacional 52 hasta las Salinas Grandes y, desde allí, empalmar con la Ruta Provincial 11. Los últimos kilómetros son de camino de tierra, lo que le da al viaje un aire de aventura adicional.

La mejor forma de visitar Alfarcito es en vehículo particular o con excursiones organizadas, ya que no hay transporte público regular hasta la zona.