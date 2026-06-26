Un robot de la NASA descubrió extrañas texturas en la superficie de Marte.

Curiosity recorrió unos 35 metros hasta detenerse en el área seleccionada. Allí, lo que parecía un terreno tranquilo se convirtió en un mosaico de microrrelieves. La planificación científica tuvo que adaptarse a ese nuevo escenario, porque cada textura podía contener pistas sobre procesos antiguos de fracturación, sedimentación o circulación de fluidos en la superficie marciana.

Qué revelan las imágenes capturadas

Tras comprobar la riqueza del terreno, la prioridad pasó a ser documentar cada detalle con mayor resolución. Mastcam programó una panorámica completa y varios mosaicos cercanos, mientras ChemCam utilizó LIBS en tres nuevos objetivos: Río Chimore, una banda clara; Río de Lava, asociado a una veta; y Río de Salta, vinculado a una de las formas poligonales.

La importancia de estas estructuras no reside solo en su aspecto visual. Los polígonos, las vetas y las laminaciones pueden conservar señales sobre cómo se deformaron, endurecieron o alteraron los materiales de Marte. Aunque la NASA no ofrece una interpretación cerrada, el hallazgo confirma que incluso una zona aparentemente lisa puede convertirse, al acercarse, en un archivo geológico capaz de plantear nuevas preguntas sobre el pasado del planeta rojo.