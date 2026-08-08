La NASA y el irreverente fenómeno que apareció por casualidad en una foto

La NASA eligió una impactante fotografía en la que un brillante meteoro atraviesa el cielo y parece colarse frente a la Gran Nebulosa de Lacerta. El fenómeno duró apenas unos segundos, pero quedó registrado durante una extensa exposición.

El objeto terminó vaporizándose durante su recorrido. A su paso dejó partículas de gas y polvo dispersadas por el viento, cuyos diferentes colores pueden ofrecer pistas sobre los materiales que formaban parte de su composición. En el centro de la imagen también puede distinguirse, de manera mucho más tenue, el tono rojizo de la Gran Nebulosa de Lacerta.

Entre estos fenómenos se destacan las Perseidas, una de las lluvias de meteoros más esperadas del año. Su período de mayor actividad llegará alrededor de diez días después de la publicación de la imagen, cuando la luz lunar haya disminuido considerablemente.

En 2026, el pico de las Perseidas prácticamente coincidirá con la Luna nueva y con un eclipse total de Sol que podrá observarse desde determinados puntos del planeta.