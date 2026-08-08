La NASA y el irreverente fenómeno que apareció por casualidad en una foto
El organismo aeroespacial eligió como imagen del día una sorprendente captura en la que un meteoro se cruza frente a la Gran Nebulosa de Lacerta.
La NASA eligió una impactante fotografía en la que un brillante meteoro atraviesa el cielo y parece colarse frente a la Gran Nebulosa de Lacerta.
El fenómeno duró apenas unos segundos, pero quedó registrado durante una extensa exposición.
El fenómeno capturado por la NASA
La foto del día de la NASA de este lunes 3 de agosto muestra una escena tan espectacular como inesperada. Mientras una cámara fotografiaba la tenue estructura rojiza de la Gran Nebulosa de Lacerta, un meteoro apareció repentinamente, dejó una intensa estela de colores y desapareció poco después.
La imagen fue tomada por el astrofotógrafo Tom Burnett durante julio desde los Observatorios del Valle de la Muerte, ubicados en Nevada, Estados Unidos. Debido al prolongado tiempo de exposición, el meteoro quedó registrado como una línea brillante que cruza buena parte del cielo nocturno.
Según explicó la NASA, el fenómeno probablemente fue provocado por un meteoroide del tamaño de una pequeña piedra. El pequeño objeto se vaporizó en la atmósfera y dejó una estela de colores que aporta pistas sobre su composición.
La NASA eligió una impactante fotografía en la que un brillante meteoro atraviesa el cielo y parece colarse frente a la Gran Nebulosa de Lacerta. El fenómeno duró apenas unos segundos, pero quedó registrado durante una extensa exposición.
El objeto terminó vaporizándose durante su recorrido. A su paso dejó partículas de gas y polvo dispersadas por el viento, cuyos diferentes colores pueden ofrecer pistas sobre los materiales que formaban parte de su composición. En el centro de la imagen también puede distinguirse, de manera mucho más tenue, el tono rojizo de la Gran Nebulosa de Lacerta.
Entre estos fenómenos se destacan las Perseidas, una de las lluvias de meteoros más esperadas del año. Su período de mayor actividad llegará alrededor de diez días después de la publicación de la imagen, cuando la luz lunar haya disminuido considerablemente.
En 2026, el pico de las Perseidas prácticamente coincidirá con la Luna nueva y con un eclipse total de Sol que podrá observarse desde determinados puntos del planeta.
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