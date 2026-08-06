NASA: el hallazgo sorprendente de una extraña estructura en Marte que sobresale de las nubes

Este fenómeno se produce cuando el aire asciende por las laderas del volcán, se expande y se enfría rápidamente. Como consecuencia, el vapor presente en la atmósfera se condensa y genera una extensa cobertura nubosa alrededor de la montaña.

Las nubes suelen volverse más visibles cuando Marte atraviesa el afelio, el momento de su órbita en el que se encuentra más alejado del Sol. Durante ese período, se forma una franja conocida como cinturón de nubes del afelio, que se extiende alrededor de la zona ecuatorial del planeta.

Los responsables de la misión eligieron observar Arsia Mons con la expectativa de captar su cima por encima de las nubes matinales. El resultado permitió obtener una imagen hasta ahora desconocida del horizonte marciano y confirmar el valor de este tipo de maniobras orbitales.

El instrumento THEMIS, ubicado a bordo de Mars Odyssey, puede observar Marte tanto en luz visible como en infrarrojo. Gracias a esta tecnología, los científicos estudian la composición de la superficie, buscan zonas con presencia de hielo de agua y analizan la evolución de la atmósfera.

Las imágenes también aportan datos sobre las variaciones estacionales del polvo y las nubes. Comprender estos cambios será fundamental para mejorar las maniobras de entrada, descenso y aterrizaje de futuras naves que lleguen al planeta rojo.

De esta manera, la imagen de Arsia Mons sobresaliendo por encima de las nubes no solo constituye una postal llamativa. También brinda nueva información sobre la relación entre los grandes volcanes marcianos y una atmósfera que continúa ofreciendo pistas sobre la evolución del planeta.