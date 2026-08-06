NASA: el hallazgo sorprendente de una extraña estructura en Marte que sobresale de las nubes
Una sonda de la NASA obtuvo una perspectiva inédita del horizonte marciano y registró una enorme formación que sobresale por encima de un manto de nubes.
La NASA difundió una imagen inédita de Marte en la que una enorme estructura aparece elevándose por encima de una extensa capa de nubes poco antes del amanecer. La escena fue registrada desde la órbita marciana y ofrece una perspectiva diferente a las fotografías tradicionales tomadas directamente sobre la superficie.
La formación observada es Arsia Mons, uno de los volcanes más grandes de Marte y el más austral de los tres que integran los Montes Tharsis. Hasta el momento, estas elevaciones habían sido estudiadas principalmente mediante imágenes cenitales, por lo que ver una de ellas emergiendo sobre el horizonte representa una novedad para los investigadores.
La panorámica fue captada por la sonda Mars Odyssey, la misión que lleva más tiempo orbitando otro planeta. Para obtenerla, la nave tuvo que modificar su orientación y girar aproximadamente 90 grados, apuntando hacia el horizonte una cámara diseñada originalmente para estudiar el suelo marciano.
Además de mostrar un paisaje impactante, las observaciones permiten analizar cómo varían las nubes, el polvo y las capas de hielo de agua según las estaciones. Esta información también puede ser importante para planificar futuras misiones y comprender mejor las condiciones atmosféricas del planeta rojo.
Un volcán de 20 kilómetros
Arsia Mons alcanza aproximadamente 20 kilómetros de altura, una dimensión que lo convierte en una de las estructuras volcánicas más imponentes del sistema solar. Su cumbre aparece aislada sobre una capa de nubes de hielo de agua formada durante las primeras horas del día.
Este fenómeno se produce cuando el aire asciende por las laderas del volcán, se expande y se enfría rápidamente. Como consecuencia, el vapor presente en la atmósfera se condensa y genera una extensa cobertura nubosa alrededor de la montaña.
Las nubes suelen volverse más visibles cuando Marte atraviesa el afelio, el momento de su órbita en el que se encuentra más alejado del Sol. Durante ese período, se forma una franja conocida como cinturón de nubes del afelio, que se extiende alrededor de la zona ecuatorial del planeta.
Los responsables de la misión eligieron observar Arsia Mons con la expectativa de captar su cima por encima de las nubes matinales. El resultado permitió obtener una imagen hasta ahora desconocida del horizonte marciano y confirmar el valor de este tipo de maniobras orbitales.
El instrumento THEMIS, ubicado a bordo de Mars Odyssey, puede observar Marte tanto en luz visible como en infrarrojo. Gracias a esta tecnología, los científicos estudian la composición de la superficie, buscan zonas con presencia de hielo de agua y analizan la evolución de la atmósfera.
Las imágenes también aportan datos sobre las variaciones estacionales del polvo y las nubes. Comprender estos cambios será fundamental para mejorar las maniobras de entrada, descenso y aterrizaje de futuras naves que lleguen al planeta rojo.
De esta manera, la imagen de Arsia Mons sobresaliendo por encima de las nubes no solo constituye una postal llamativa. También brinda nueva información sobre la relación entre los grandes volcanes marcianos y una atmósfera que continúa ofreciendo pistas sobre la evolución del planeta.
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