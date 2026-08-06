Es ingeniera y con US$200 de inversión inicial armó un negocio que factura más de US$32.000 por mes
Una joven estadounidense realizó una pequeña inversión desde su hogar y logró crear un negocio sumamente exitoso que hoy supera su sueldo profesional.
Eryn Andrews trabaja como ingeniera en la reconocida agencia espacial estadounidense. Sin embargo, su vida financiera dio un drástico giro tras realizar una pequeña inversión inicial de apenas 200 dólares en equipos de grabación de audio. Hoy, gracias a su talento en su negocio, genera impresionantes ganancias extra desde el vestidor de su casa.
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De buscar un ingreso extra a consolidar un gran negocio
A sus 41 años, Eryn divide su tiempo entre su exigente labor de tiempo completo en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, donde analiza datos de rendimiento humano para los trajes de los astronautas, y su altamente lucrativo trabajo secundario como actriz de doblaje y locutora.
Todo comenzó en marzo de 2022, poco después de atravesar un divorcio. Buscando generar al menos 200 dólares extra al mes para poder llevar a su hija de seis años al museo o a tomar un helado sin sentir culpa financiera, descubrió el mundo de la locución. Con un capital inicial mínimo, compró un micrófono, pagó una clase online y utilizó un simple cubrecolchón de la tienda Walmart para insonorizar un pequeño espacio de cartón dentro del vestidor de su cuarto de invitados.
Al crear su perfil en la plataforma virtual Fiverr, inicialmente cobraba apenas 5 dólares por cada 100 palabras ante la falta de un historial comprobable. Hoy en día, su cotización se ha disparado y asegura que no enciende su computadora por menos de 200 dólares. Gracias a su distintiva voz de textura "áspera" y natural, logró destacarse frente a las locuciones artificiales y captar la atención de gigantes corporativos de la talla de Apple, Coca-Cola y PetSmart.
Los frutos del éxito comercial en Estados Unidos
En la actualidad, la ingeniera dedica entre una y ocho horas semanales a grabar anuncios corporativos, correos de voz y diversos videos de capacitación. Su asombroso emprendimiento en casa le genera un promedio de 32.400 dólares mensuales, y en lo que va del año 2026 ya superó los 227.000 dólares en facturación, ganando más dinero allí que en su labor científica tradicional.
Lejos de abandonar su trabajo oficial, Eryn utiliza este enorme flujo de dinero para ganar libertad, tranquilidad y consolidar el futuro de su familia. Gracias a sus exitosas grabaciones, ha podido viajar sin preocupaciones, comprar un vehículo Toyota RAV4 modelo 2025 y abrir una cuenta de ahorros dedicada exclusivamente a garantizar la futura matrícula universitaria de su hija.
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