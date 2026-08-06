Es ingeniera y con US$200 de inversión inicial armó un negocio que factura más de US$32.000 por mes

Los frutos del éxito comercial en Estados Unidos

En la actualidad, la ingeniera dedica entre una y ocho horas semanales a grabar anuncios corporativos, correos de voz y diversos videos de capacitación. Su asombroso emprendimiento en casa le genera un promedio de 32.400 dólares mensuales, y en lo que va del año 2026 ya superó los 227.000 dólares en facturación, ganando más dinero allí que en su labor científica tradicional.

Lejos de abandonar su trabajo oficial, Eryn utiliza este enorme flujo de dinero para ganar libertad, tranquilidad y consolidar el futuro de su familia. Gracias a sus exitosas grabaciones, ha podido viajar sin preocupaciones, comprar un vehículo Toyota RAV4 modelo 2025 y abrir una cuenta de ahorros dedicada exclusivamente a garantizar la futura matrícula universitaria de su hija.