Un supermercado ofrece pavas eléctricas con un 20% de descuento.

Dicho electrodoméstico se destaca por estar ensamblado en la empresa Top house. La cual se destaca por su practicidad y diseño innovador, ideal para calentar agua de manera rápida y sin complicaciones. Esta es una oferta ideal para quienes quieran y puedan aprovecharlo.

Cómo aprovechar las promociones

La promoción por estos días se encuentra activa exclusivamente en la tienda online del supermercado. Además, no es acumulable con otras ofertas vigentes en el mismo sitio web digital del supermercado y no se disponen de cuotas sin interés con la excepción del pago en una cuota.

Por otra parte, Coto Digital también lanzó una promoción en otras y diferentes pavas. Por lo que, en este caso, una de las tantas propuestas más destacadas es la “Pava Eléctrica TOP HOUSE Pavgf 1.7 L Plata”. Cuyo valor es de $42.079,20

Al igual qué el modelo anterior, también se presentan distintas alternativas pensadas para cada necesidad, siempre con un valor promocional muy conveniente, como es la siguiente: “Pava Eléctrica MOULINEX By3975 1 L Negro”, a un precio especial para poder renovar la cocina. Asimismo, cuesta $58.871,20 y también cuenta con un de descuento aplicado.