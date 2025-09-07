Un supermercado ofrece pavas eléctricas con un 20% de descuento
Se consiguen en una de las grandes cadenas y tienen una increíble rebaja para equipar la cocina.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Si el deseo que se posee es modernizar la cocina, apareció una nueva oferta con descuentos. Este ofrecimiento en pavas eléctricas se puede encontrar desde la web de Coto.
Cuánto cuesta la pava eléctrica con el descuento aplicado
El descuento que se puede aprovechar es una “pava eléctrica TOP HOUSE P-Kt 1.7 L rojo”. Además, el supermercado lo publicó en su sitio web con una rebaja de 20%, ideal para calentar agua y utilizarla en diferentes infusiones calientes del día a día.
El precio con la rebaja ya aplicada queda en $36.799,20. Con una importante baja respecto al anterior, que era de $45.999,00.
- Modelo: Pava Eléctrica P-Kt
- Color: rojo
- Marca: Top house
- Precio de oferta: $36.799,20
- Descuento aplicado: 20%
- Dónde conseguirlo: Web online del supermercado Coto
Dicho electrodoméstico se destaca por estar ensamblado en la empresa Top house. La cual se destaca por su practicidad y diseño innovador, ideal para calentar agua de manera rápida y sin complicaciones. Esta es una oferta ideal para quienes quieran y puedan aprovecharlo.
Cómo aprovechar las promociones
La promoción por estos días se encuentra activa exclusivamente en la tienda online del supermercado. Además, no es acumulable con otras ofertas vigentes en el mismo sitio web digital del supermercado y no se disponen de cuotas sin interés con la excepción del pago en una cuota.
Por otra parte, Coto Digital también lanzó una promoción en otras y diferentes pavas. Por lo que, en este caso, una de las tantas propuestas más destacadas es la “Pava Eléctrica TOP HOUSE Pavgf 1.7 L Plata”. Cuyo valor es de $42.079,20
Al igual qué el modelo anterior, también se presentan distintas alternativas pensadas para cada necesidad, siempre con un valor promocional muy conveniente, como es la siguiente: “Pava Eléctrica MOULINEX By3975 1 L Negro”, a un precio especial para poder renovar la cocina. Asimismo, cuesta $58.871,20 y también cuenta con un de descuento aplicado.
