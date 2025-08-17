La playa de Uruguay ideal para avistar ballenas y hacer deportes acuáticos
Un rincón ideal para el turismo en Uruguay, lejos de las playas más masivas, donde la calma se combina con atractivos únicos para relajarse.
Al hablar de turismo en Uruguay, no todo se reduce a Punta del Este. En La Paloma, la playa Costa Azul combina calma, belleza natural y opciones únicas: desde deportes acuáticos hasta avistaje de ballenas entre julio y octubre. Su extenso arenal es perfecto para surf, kitesurf o simplemente relajarse bajo el sol.
En verano ofrece servicios completos como guardavidas, WiFi y actividades recreativas, lo que la convierte en un destino ideal para quienes buscan disfrutar del mar en un entorno más tranquilo y con atractivos que sorprenden todo el año.
Qué se puede hacer en Costa Azul
El encanto del turismo en Uruguay se vive a pleno en La Paloma, un destino que combina naturaleza, deportes y descanso. Entre sus propuestas más destacadas está el avistaje de ballenas desde el Cerro de la Virgen entre julio y octubre, junto con los imponentes amaneceres frente al Atlántico.
Quienes buscan adrenalina pueden animarse al surf, kitesurf o windsurf, mientras que en la playa se organizan torneos de fútbol y vóley. También hay espacio para actividades en familia, como juegos de tejo o caminatas por la costanera. Otros imperdibles son el Puerto de La Paloma, el Faro Cabo Santa María, la Laguna de Rocha y las playas cercanas, ideales para pesca deportiva y explorar la costa uruguaya.
Dónde queda Costa Azul
Entre Antoniópolis y La Aguada, este rincón es ideal para un descanso distinto. El Cerro de la Virgen, balcón natural frente al Atlántico, regala amaneceres únicos y es uno de los mejores sitios para el avistaje de ballenas, lo que lo convierte en un atractivo imperdible para quienes eligen disfrutar del turismo en Uruguay.
Cómo llegar a Costa Azul
Para llegar a Costa Azul desde Montevideo hay que recorrer 240 kilómetros hasta La Paloma y luego continuar 4 kilómetros por la Avenida Costanera Tabaré. La playa cuenta con accesos cómodos y transporte local que facilita recorrer distintos atractivos. Se puede llegar en auto o utilizar servicios de transporte público que conectan con las principales ciudades, lo que hace más fácil disfrutar del turismo en Uruguay.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario