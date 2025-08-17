La playa de Uruguay ideal para avistar ballenas y hacer deportes acuáticos

Quienes buscan adrenalina pueden animarse al surf, kitesurf o windsurf, mientras que en la playa se organizan torneos de fútbol y vóley. También hay espacio para actividades en familia, como juegos de tejo o caminatas por la costanera. Otros imperdibles son el Puerto de La Paloma, el Faro Cabo Santa María, la Laguna de Rocha y las playas cercanas, ideales para pesca deportiva y explorar la costa uruguaya.