Brasil: el refugio de montaña ideal para una escapada en cualquier momento del año

Los trabajos en madera y hierro forman parte de la identidad local y pueden descubrirse en los talleres distribuidos por el casco antiguo. Para quienes prefieren el contacto con la naturaleza, los caminos de los alrededores permiten contemplar las montañas desde diferentes perspectivas y algunos recorridos son gratuitos.

La gastronomía de Minas Gerais también ocupa un lugar importante. Los restaurantes de Tiradentes ofrecen platos elaborados con productos de la región y algunos conservan métodos tradicionales de cocción, como los hornos y las cocinas a leña. Entre las opciones típicas aparecen el queso artesanal de Minas Gerais y los postres preparados con dulce de leche.

Para comer de manera más económica, también hay pequeños locales con propuestas caseras y recetas tradicionales. Aunque no existen precios exactos establecidos para cada plato, algunos productos regionales pueden conseguirse por pocos reales, una alternativa interesante para quienes buscan disfrutar de la cocina local sin gastar demasiado.

¿Dónde queda y cómo llegar a Tiradentes?

Tiradentes se encuentra en Minas Gerais, en el sudeste de Brasil, y es un destino accesible para quienes viajan desde Argentina. Desde Buenos Aires, una opción es volar hasta Belo Horizonte y continuar el trayecto por ruta. También se puede combinar el viaje con colectivos de larga distancia y conexiones terrestres.

Una vez en Tiradentes, el centro histórico y sus principales atractivos se pueden recorrer caminando. Esto permite conocer el destino sin depender demasiado del transporte durante la estadía.