Vacaciones en Brasil: el fascinante pueblo entre montañas de Brasil para una escapada en primavera

Otro punto a favor es que buena parte del pueblo puede conocerse caminando. Esto permite recorrer sus principales atractivos sin depender del transporte y reducir los gastos durante el viaje.

Para pasar la noche existen alternativas para distintos presupuestos, desde posadas familiares hasta antiguas casonas adaptadas como alojamientos. Algunas incluyen desayunos con frutas frescas, panes caseros y otros productos regionales dentro de la tarifa.

Llegar a Tiradentes tampoco representa una complicación. Se puede viajar en colectivo desde Belo Horizonte o elegir el auto para recorrer la ruta con mayor libertad. Durante la primavera, los días suelen ser agradables y despejados, mientras que las noches frescas permiten disfrutar de los paisajes y las caminatas sin temperaturas agobiantes.

Dónde queda y cómo llegar a Tiradentes

Tiradentes está en el estado de Minas Gerais, en el sudeste de Brasil. Desde Argentina, una opción es volar hasta Belo Horizonte y continuar el viaje por ruta. Desde la capital de Minas Gerais hay servicios de colectivo hacia la región de Tiradentes. Otra alternativa es alquilar un auto para recorrer el trayecto con mayor libertad.