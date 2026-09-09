Vacaciones en Uruguay: el curioso pueblo que es parte de dos departamentos

El tren también tuvo un papel central en otros aspectos de la vida cotidiana. La primera escuela llegó en tren en mayo de 1901 desde Bañados de Rocha y comenzó sus actividades con apenas dos estudiantes. Para el final de ese mismo año lectivo ya contaba con 44 alumnos.

Entre los sitios vinculados con ese pasado también aparece el antiguo corral de embarque, mientras que la Casa de Cultura permite acercarse a diferentes aspectos de la identidad local.

El paisaje es otro de sus grandes atractivos. Tambores se encuentra sobre la Cuchilla de Haedo y está rodeado por diferentes cerros, por lo que resulta interesante para quienes prefieren destinos rurales, tranquilidad y recorridos alejados de las grandes ciudades.

La propia denominación del pueblo está relacionada con diferentes relatos. Una de las versiones sostiene que el nombre "Tambores" proviene de la forma de los cerros y del sonido del viento al atravesar las cuchillas, que habría generado un ruido semejante al repique de tambores.

Otra historia local relaciona el nombre con acontecimientos posteriores a la Guerra de los Farrapos y con grupos que habrían realizado ceremonias en la zona. No existe una explicación definitiva sobre el origen de la denominación, algo que contribuyó a alimentar las leyendas que rodean al pueblo.

También pueden recorrerse lugares de su zona de influencia como Piedra Sola y Arbolito, además de otros puntos vinculados con la geografía y el pasado rural de la región.

A esto se suma la Fiesta de la Integración, una celebración con más de 25 años de historia que reúne música, propuestas gastronómicas, artesanías y espectáculos. El evento refleja precisamente la identidad compartida de una comunidad atravesada por dos departamentos.

Incluso existe una curiosa conexión con Carlos Gardel. La memoria local sostiene que el cantante habría bajado en más de una oportunidad del tren en la estación de Tambores, un relato que se suma a la histórica discusión sobre sus vínculos con Tacuarembó.

Dónde queda y cómo llegar a Tambores

Tambores se encuentra en el norte de Uruguay, sobre la Cuchilla de Haedo. Su principal particularidad geográfica y administrativa es que está dividida entre los departamentos de Paysandú y Tacuarembó.

La Cuchilla de Haedo funciona como una formación geográfica importante para la zona, ya que separa las aguas que desembocan en el río Negro de aquellas que se dirigen hacia el río Uruguay. Esta característica natural también tuvo influencia en la delimitación del territorio.

El sector perteneciente a Paysandú integra actualmente el municipio de Tambores, creado en 2013, mientras que otra parte de la localidad permanece bajo jurisdicción de Tacuarembó. Su condición particular incluso quedó contemplada durante su desarrollo legal: en 1936 fue elevada a la categoría de pueblo y en 1963 pasó a ser considerada villa.

Para llegar, una de las principales referencias es la ciudad de Tacuarembó, desde donde se puede continuar por carretera hacia esta localidad del interior. Por sus características rurales y su distancia respecto de los destinos turísticos más concurridos, resulta recomendable organizar previamente el recorrido.

Tambores ofrece así una alternativa para quienes buscan conocer un Uruguay diferente, marcado por pequeños pueblos, historia ferroviaria y paisajes de cuchillas y cerros. Su división entre dos departamentos termina siendo solamente el punto de partida para descubrir una localidad con una identidad particular.