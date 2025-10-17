Vacaciones en Brasil: el pueblo pintoresco que la IA elige como destino ideal

Dónde queda Paraty

Paraty, en el sur de Río de Janeiro, en Brasil es una joya colonial con calles empedradas y casas coloridas con balcones floridos que enamoran a cada visitante. Rodeada de playas cristalinas y montañas de selva atlántica, la ciudad combina a la perfección tranquilidad y belleza natural, ofreciendo un escenario único donde historia, cultura y paisajes se mezclan para crear una experiencia inolvidable para quienes la recorren.

Cómo llegar a Paraty

Desde Argentina, se puede acceder a Brasil por ruta, manejando hasta Río de Janeiro y luego tomando la carretera hacia Paraty, o en avión, volando a Río de Janeiro y completando el trayecto terrestre. Ambas opciones permiten disfrutar de los paisajes brasileños antes de llegar a este destino colonial único.