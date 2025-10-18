MinutoUno

Vacaciones en Brasil: el destino paradisíaco imperdible con aguas transparentes y cálidas

Con más de 50 playas atrapantes y a 250 kilómetros de Río de Janeiro, este sitio es perfecto para descansar durante las vacaciones. Los detalles en la nota.

Con playas de aguas cristalinas

Con playas de aguas cristalinas, este destino de Brasil ofrece una construcción colonial y atracciones para disfrutar durante las vacaciones. 

Brasil no solo atrae por sus icónicas playas y su vibrante cultura, sino también por rincones llenos de serenidad y belleza natural. Entre estos tesoros poco explorados, Paraty se destaca como un destino ideal para quienes buscan relajarse, rodeados de una vegetación atrapante y una cultura histórica que invita a desconectar del ritmo urbano.

A 250 kilómetros de Río de Janeiro, este destino poco conocido tiene a disposición más de 50 playas de aguas cristalinas y arena blanca. Este motivo, junto a la calidez de sus habitantes, lo convierte como el sitio ideal para descansar durante las vacaciones.

Qué se puede hacer en Paraty

Paraty.jpg
Sus construcciones coloniales son uno de los grandes atractivos de Paraty.

Sus construcciones coloniales son uno de los grandes atractivos de Paraty.

Paraty combina historia y naturaleza en cada rincón. Pasear por su casco antiguo permite admirar calles adoquinadas y construcciones coloniales, mientras que quienes buscan aventuras al aire libre pueden disfrutar de kayak, senderismo o excursiones a islas cercanas.

El mar también ofrece experiencias atrapantes y difíciles de encontrar en otro rincón del planeta: nadar en aguas cristalinas, practicar snorkel o relajarse en playas tranquilas son algunas de las actividad más elegidas por los turistas. Por otro lado, estas son las playas que se encuentran a metros de Paraty:

  • Praia de Antigos: rodeada de vegetación, un lugar ideal para los amantes de la naturaleza y la tranquilidad.
  • Praia do Jabaquara: con aguas calmadas y cristalinas, perfecta para nadar y relajarse.
  • Praia do Cachadaço: un paraíso para el snorkel y disfrutar de paisajes únicos.
  • Praia da Ponta Negra: de fácil acceso en barco y con buenas instalaciones para los visitantes.
  • Praia de Lula: pequeña y apartada, ideal para quienes buscan privacidad y calma.
  • Praia do Sono: con arena blanca y aguas transparentes, un espacio perfecto para desconectar y descansar.

Dónde queda Paraty

Ubicado en la región conocida como Costa Verde, este sitio se sitúa entre las ciudades de Río de Janeiro y São Paulo, rodeado de montañas y selva tropical. Este destino también se lo conoce como “la Venecia de Brasil”, esto se debe a que las calles de adoquín se ven cubiertas por el agua en marea alta.

Cómo llegar a Paraty

Quienes viajan por tierra pueden tomar un autobús desde Río de Janeiro, con un recorrido de aproximadamente cuatro horas, o optar por conducir siguiendo la carretera BR-101, disfrutando del paisaje de la Costa Verde.

Otra alternativa es llegar por agua, mediante embarcaciones que zarpan desde localidades cercanas, lo que permite disfrutar del viaje y acceder de manera directa sin tráfico.

