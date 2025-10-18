Vacaciones en Brasil: el destino paradisíaco imperdible con aguas transparentes y cálidas
Con más de 50 playas atrapantes y a 250 kilómetros de Río de Janeiro, este sitio es perfecto para descansar durante las vacaciones. Los detalles en la nota.
Brasil no solo atrae por sus icónicas playas y su vibrante cultura, sino también por rincones llenos de serenidad y belleza natural. Entre estos tesoros poco explorados, Paraty se destaca como un destino ideal para quienes buscan relajarse, rodeados de una vegetación atrapante y una cultura histórica que invita a desconectar del ritmo urbano.
A 250 kilómetros de Río de Janeiro, este destino poco conocido tiene a disposición más de 50 playas de aguas cristalinas y arena blanca. Este motivo, junto a la calidez de sus habitantes, lo convierte como el sitio ideal para descansar durante las vacaciones.
Qué se puede hacer en Paraty
Paraty combina historia y naturaleza en cada rincón. Pasear por su casco antiguo permite admirar calles adoquinadas y construcciones coloniales, mientras que quienes buscan aventuras al aire libre pueden disfrutar de kayak, senderismo o excursiones a islas cercanas.
El mar también ofrece experiencias atrapantes y difíciles de encontrar en otro rincón del planeta: nadar en aguas cristalinas, practicar snorkel o relajarse en playas tranquilas son algunas de las actividad más elegidas por los turistas. Por otro lado, estas son las playas que se encuentran a metros de Paraty:
- Praia de Antigos: rodeada de vegetación, un lugar ideal para los amantes de la naturaleza y la tranquilidad.
- Praia do Jabaquara: con aguas calmadas y cristalinas, perfecta para nadar y relajarse.
- Praia do Cachadaço: un paraíso para el snorkel y disfrutar de paisajes únicos.
- Praia da Ponta Negra: de fácil acceso en barco y con buenas instalaciones para los visitantes.
- Praia de Lula: pequeña y apartada, ideal para quienes buscan privacidad y calma.
- Praia do Sono: con arena blanca y aguas transparentes, un espacio perfecto para desconectar y descansar.
Dónde queda Paraty
Ubicado en la región conocida como Costa Verde, este sitio se sitúa entre las ciudades de Río de Janeiro y São Paulo, rodeado de montañas y selva tropical. Este destino también se lo conoce como “la Venecia de Brasil”, esto se debe a que las calles de adoquín se ven cubiertas por el agua en marea alta.
Cómo llegar a Paraty
Quienes viajan por tierra pueden tomar un autobús desde Río de Janeiro, con un recorrido de aproximadamente cuatro horas, o optar por conducir siguiendo la carretera BR-101, disfrutando del paisaje de la Costa Verde.
Otra alternativa es llegar por agua, mediante embarcaciones que zarpan desde localidades cercanas, lo que permite disfrutar del viaje y acceder de manera directa sin tráfico.
