Vacaciones en Brasil: la playa paradisíaca ideal para el verano
A tan solo 90 kilómetros de Florianópolis, este destino emerge y se posiciona como uno de los más elegidos durante el próximo verano. Los detalles en la nota.
Octubre ya transita su recta final y aparece noviembre en el horizonte. Cuando menos lo esperemos, el verano y las vacaciones estarán respirando en nuestra espalda. Por este motivo, muchos comienzan a planificar sus viajes durante el receso, siendo Brasil una de las opciones más elegidas por los turistas para combatir el calor.
Dentro del amplio abanico de opciones que ofrece el territorio brasileño, y sacando las alternativas clásicas como Río de Janeiro o Florianópolis, aparece Praia do Rosa. Este sitio comenzó a ganar popularidad durante el último tiempo y se estima que será uno de los más elegidos durante el verano.
Qué se puede hacer en Praia do Rosa
En Praia do Rosa, los visitantes pueden disfrutar de una gran variedad de actividades tanto al aire libre como en el pueblo mismo. Las playas son perfectas para surfear, tomar sol o relajarse en zonas más tranquilas rodeadas de naturaleza.
Los morros y senderos permiten hacer caminatas con vistas panorámicas y explorar la fauna y la flora local, mientras que durante la temporada se puede avistar la ballena franca austral o participar en la pesca artesanal de camarones.
En el centro del pueblo, la vida gira en torno a su ambiente juvenil: hay tiendas de artesanías, boutiques, bares y restaurantes que se llenan de actividad al caer la tarde.
Dónde queda Praia do Rosa
Este atrapante destino se encuentra en el litoral del estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, a unos 90 kilómetros de Florianópolis. Esta proximidad con una de las grandes ciudades de Brasil hace que sea de fácil arribo, ya que está bien conectada.
Cómo llegar a Praia do Rosa
La forma más rápida de llegar a Praia do Rosa desde Argentina es volando desde Buenos Aires hasta Florianópolis, un trayecto de aproximadamente 1 hora y 55 minutos. Desde allí, los 90 kilómetros restantes se pueden recorrer fácilmente en taxi o mediante servicios de transfer directo hasta el pueblo.
