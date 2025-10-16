Vacaciones en Brasil: la playa paradisíaca ideal para el verano

En el centro del pueblo, la vida gira en torno a su ambiente juvenil: hay tiendas de artesanías, boutiques, bares y restaurantes que se llenan de actividad al caer la tarde.

Dónde queda Praia do Rosa

Este atrapante destino se encuentra en el litoral del estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, a unos 90 kilómetros de Florianópolis. Esta proximidad con una de las grandes ciudades de Brasil hace que sea de fácil arribo, ya que está bien conectada.

Cómo llegar a Praia do Rosa

La forma más rápida de llegar a Praia do Rosa desde Argentina es volando desde Buenos Aires hasta Florianópolis, un trayecto de aproximadamente 1 hora y 55 minutos. Desde allí, los 90 kilómetros restantes se pueden recorrer fácilmente en taxi o mediante servicios de transfer directo hasta el pueblo.