Turismo en Brasil: dónde queda la playa donde podés nadar junto a delfines

Dónde queda Baía dos Golfinhos

Este sitio se encuentra en el nordeste de Brasil, dentro del municipio de Tibau do Sul, en la famosa zona de Pipa. Esta playa forma parte de un área protegida por su rica biodiversidad, motivo por el cual cuenta con diferentes especies de flora y fauna.

Cómo llegar a Baía dos Golfinhos

Quienes viajan desde Argentina suelen tomar un vuelo hasta San Pablo o Río de Janeiro y desde allí conectar con Natal. Una vez en esta ciudad, se deben seguir por carretera durante 80 kilómetros hasta arribar a Pipa. Si bien la mejor opción es hacerlo en auto, también es posible acercarse en traslados privados o buses.