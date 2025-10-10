Turismo en Brasil: dónde queda la playa donde podés nadar junto a delfines
Ubicado en el municipio de Tibau do Sul, este balneario es conocido por su extensa biodiversidad. Todos los detalles en la nota.
Brasil es uno de los territorios más atrapantes y completos en materia de turismo de toda Sudamérica. Su extensa superficie geográfica hace que cuente con diferentes opciones, como playas paradisíacas que atrapan a los turistas o sitios rodeados por naturaleza que permiten descansar y desconectar del bullicio de las grandes oficinas.
A unos 80 kilómetros al sur de Natal, en Rio Grande do Norte, Baía dos Golfinhos es un paraíso irrepetible: sus aguas tranquilas y los acantilados atraen a turistas, pero el mayor encanto son los delfines, que se acercan a la orilla, ofreciendo un encuentro único.
Qué se puede hacer en Baía dos Golfinhos
Además de observar a los delfines, Baía dos Golfinhos dispone de diferentes actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza que cautivan a cada visitante. Una de las practicas más destacadas es el snorkel, recorrer senderos o remar en kayak.
Este destino también cuenta con varios miradores desde donde se pueden apreciar impresionantes panorámicas del océano Atlántico. Estas atracciones hacen que este balneario sea una opción conveniente al momento de buscar tranquilidad y conexión con la naturaleza.
Dónde queda Baía dos Golfinhos
Este sitio se encuentra en el nordeste de Brasil, dentro del municipio de Tibau do Sul, en la famosa zona de Pipa. Esta playa forma parte de un área protegida por su rica biodiversidad, motivo por el cual cuenta con diferentes especies de flora y fauna.
Cómo llegar a Baía dos Golfinhos
Quienes viajan desde Argentina suelen tomar un vuelo hasta San Pablo o Río de Janeiro y desde allí conectar con Natal. Una vez en esta ciudad, se deben seguir por carretera durante 80 kilómetros hasta arribar a Pipa. Si bien la mejor opción es hacerlo en auto, también es posible acercarse en traslados privados o buses.
