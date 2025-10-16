Escapadas por Buenos Aires: el pueblo a pocas horas de la Ciudad con una laguna espectacular
A solo dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, hay un destino que sorprende por su tranquilidad y su paisaje de agua y verde.
Entre los pueblos más encantadores de la provincia, hay uno que se destaca por su aire rural y su imponente laguna de más de 600 hectáreas. Fundado en 1864, este rincón bonaerense conserva la esencia del campo, con calles tranquilas, casas bajas y una comunidad que aún vive al compás del mate, las caminatas y los atardeceres dorados.
El gran protagonista del lugar es la Laguna, un espejo de agua rodeado de naturaleza que invita tanto al descanso como a la aventura. Allí se pueden realizar paseos en lancha, kayak, pesca, windsurf, vela o simplemente disfrutar del sonido del viento sobre el agua. Es también un punto de encuentro familiar, ideal para pasar el día al aire libre o acampar frente al lago.
El pueblo combina paisajes de calma con una rica historia. Su patrimonio arquitectónico, su gente amable y su gastronomía regional lo transforman en una escapada completa, que cada fin de semana atrae a quienes buscan reconectar con la naturaleza sin alejarse demasiado de la ciudad.
Qué se puede hacer en San Miguel del Monte
La laguna, de 686 hectáreas, es el corazón del pueblo. En su costanera, visitantes y vecinos disfrutan del aire libre entre mates, bicicletas y deportes náuticos. El camping municipal, con parrillas y amplias zonas arboladas, es una de las opciones preferidas para pasar el día o dormir bajo las estrellas.
Más allá del agua, el recorrido cultural incluye el Cristo de la Esperanza, una escultura de siete metros tallada en madera, y el Rancho de Rosas, construido en 1817 con materiales tradicionales como adobe y paja, considerado patrimonio histórico nacional. También sobresale la Parroquia San Miguel Arcángel, inaugurada en 1863, con un retablo que representa la Resurrección de Cristo.
El paseo se completa con una oferta gastronómica en crecimiento: parrillas, bodegones y restaurantes con vista a la laguna que sirven desde carnes hasta platos con pescado fresco. Todo esto convierte a Monte en un destino donde el tiempo parece ir más despacio.
Dónde queda San Miguel del Monte
San Miguel del Monte se encuentra en el corazón de la provincia de Buenos Aires, dentro de la región conocida como Pampa Húmeda. Pertenece al partido homónimo y es uno de los pueblos más pintorescos del centro bonaerense, rodeado de campos, estancias y espejos de agua.
El entorno natural lo hace ideal para el turismo rural y de descanso, siendo además un punto estratégico para quienes desean recorrer otros pueblos cercanos como Lobos, Navarro o Chascomús, que comparten una fuerte identidad histórica y cultural.
Cómo llegar a San Miguel del Monte
Desde la Ciudad de Buenos Aires se puede llegar en aproximadamente dos horas de viaje. En auto, se toma la Autopista Riccheri hasta la Ruta Provincial 3, que conecta directamente con el acceso al pueblo. También se puede llegar en ómnibus desde Plaza Constitución, con servicios diarios hacia el centro de Monte.
La buena conectividad, su cercanía con CABA y la variedad de actividades que ofrece lo convierten en una de las escapadas más completas y accesibles de la provincia. San Miguel del Monte es, sin dudas, un destino perfecto para quienes buscan un fin de semana diferente, rodeado de agua, verde e historia.
