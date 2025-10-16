Escapadas por Buenos Aires: el pueblo a pocas horas de la Ciudad con una laguna espectacular

Más allá del agua, el recorrido cultural incluye el Cristo de la Esperanza, una escultura de siete metros tallada en madera, y el Rancho de Rosas, construido en 1817 con materiales tradicionales como adobe y paja, considerado patrimonio histórico nacional. También sobresale la Parroquia San Miguel Arcángel, inaugurada en 1863, con un retablo que representa la Resurrección de Cristo.

El paseo se completa con una oferta gastronómica en crecimiento: parrillas, bodegones y restaurantes con vista a la laguna que sirven desde carnes hasta platos con pescado fresco. Todo esto convierte a Monte en un destino donde el tiempo parece ir más despacio.

Dónde queda San Miguel del Monte

San Miguel del Monte se encuentra en el corazón de la provincia de Buenos Aires, dentro de la región conocida como Pampa Húmeda. Pertenece al partido homónimo y es uno de los pueblos más pintorescos del centro bonaerense, rodeado de campos, estancias y espejos de agua.

El entorno natural lo hace ideal para el turismo rural y de descanso, siendo además un punto estratégico para quienes desean recorrer otros pueblos cercanos como Lobos, Navarro o Chascomús, que comparten una fuerte identidad histórica y cultural.

Cómo llegar a San Miguel del Monte

Desde la Ciudad de Buenos Aires se puede llegar en aproximadamente dos horas de viaje. En auto, se toma la Autopista Riccheri hasta la Ruta Provincial 3, que conecta directamente con el acceso al pueblo. También se puede llegar en ómnibus desde Plaza Constitución, con servicios diarios hacia el centro de Monte.

La buena conectividad, su cercanía con CABA y la variedad de actividades que ofrece lo convierten en una de las escapadas más completas y accesibles de la provincia. San Miguel del Monte es, sin dudas, un destino perfecto para quienes buscan un fin de semana diferente, rodeado de agua, verde e historia.