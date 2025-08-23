Vacaciones en Chile: el paraíso 'caribeño' que es ideal para una escapada low cost

Dónde queda Cachagua

Cachagua está en la comuna de Zapallar, en la costa central de Chile, a 183 kilómetros al noroeste de Santiago y 64 kilómetros al norte del Gran Valparaíso.

Este balneario es reconocido por combinar su ubicación costera con un entorno natural único, donde casas rústicas de madera, coirón y estuco se fusionan a la perfección con los campos y bosques aledaños a Cachagua.

Cómo llegar a Cachagua

Para llegar a Cachagua desde Buenos Aires, lo más práctico es tomar un vuelo a Santiago de Chile y luego continuar por carretera, ya sea en auto o en autobús. El recorrido, de unos 200 kilómetros, tiene una duración que supera los 120 minutos. Otra opción directa es volar hasta Valparaíso y seguir por la ruta costera hasta llegar a destino.