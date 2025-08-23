Vacaciones en Chile: el paraíso 'caribeño' que es ideal para una escapada low cost
Situado a pocos kilómetros de Santiago, este destino se presenta como el ideal para descansar durante las vacaciones. Los detalles en la nota.
Chile es uno de los países de Sudamérica más completo en materia de turismo. Este destino está compuesto por sitios de sierras, donde prevalecen los paisajes atrapantes y la naturaleza, y rincones de extensas playas, perfectos para descansar durante las vacaciones.
Uno de los sitios más elegidos durante el último tiempo es Cachagua, ubicado en la comuna de Zapallar y a 200 kilómetros aproximadamente de Santiago de Chile. Con una población que supera los mil habitantes, este balneario es comparado con las playas del caribe.
Qué se puede hacer en Cachagua
En este balneario, se pueden disfrutar playas como la principal de Cachagua y Playa Las Cujas, ideales para relajarse o tomar sol. La Isla de los Pingüinos permite observar de cerca a los pingüinos de Humboldt, ya sea en kayak o bote.
Los amantes del senderismo también pueden recorrer el Parque Nacional La Campana, mientras que los gourmets encontrarán en los restaurantes locales frescos mariscos y pescados, alimentos encargados de ofrecer una gastronomía única.
Para completar la experiencia, cada visitante tiene que hacer una parada obligatoria por los cerros del Tigre y Los Cardones, sitios que ofrecen impresionantes vistas del bosque y el paisaje natural.
Dónde queda Cachagua
Cachagua está en la comuna de Zapallar, en la costa central de Chile, a 183 kilómetros al noroeste de Santiago y 64 kilómetros al norte del Gran Valparaíso.
Este balneario es reconocido por combinar su ubicación costera con un entorno natural único, donde casas rústicas de madera, coirón y estuco se fusionan a la perfección con los campos y bosques aledaños a Cachagua.
Cómo llegar a Cachagua
Para llegar a Cachagua desde Buenos Aires, lo más práctico es tomar un vuelo a Santiago de Chile y luego continuar por carretera, ya sea en auto o en autobús. El recorrido, de unos 200 kilómetros, tiene una duración que supera los 120 minutos. Otra opción directa es volar hasta Valparaíso y seguir por la ruta costera hasta llegar a destino.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario