La diferencia que te sorprenderá: por qué un lavarropas LG es mucho más barato en Chile

Cómo conviene pagar los gastos en Chile

Lo más conveniente es pagar con tarjeta de crédito en una sola cuota y usar “stop debit” para liquidar con dólares oficiales, evitando la percepción del 30%. Para calcular el monto en dólares, se divide el precio en pesos chilenos por la cotización oficial del dólar.

Pagar con tarjeta de débito directo en dólares

Se puede pagar directamente con tarjeta de débito usando dólares de la cuenta, accediendo así a la cotización oficial del banco. No obstante, es importante configurar el homebanking para que el débito se realice desde la cuenta en dólares y no en pesos. Esto evitará conversiones y la percepción del 30%.